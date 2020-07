De 86 ongewassen wielertruien van Joop Zoetemelk liggen op zolder

Joop! Eindelijk weer kampioen, NPO 2. Beeld NPO

De Tour de France zit er dit jaar evenmin in als een jubileumfeest voor Joop Zoetemelk, die de wielerwedstrijd 40 jaar geleden won. Gelukkig hadden we Joop! Eindelijk weer kampioen nog. De laatste Nederlandse Tourwinnaar, die erom bekendstaat de media niet op te zoeken, had toestemming gegeven zijn leven in het Franse Germigny-l’Évêque een paar maanden te laten vastleggen. Een belletje van vriend en oud-ploeggenoot Jan Janssen, over wie de documentairemakers eerder een film maakten, trok hem over de streep.

Het resulteerde in een integer portret van een bescheiden man, die het niet graag over zichzelf heeft. “Hij praat alleen over zijn carrière als iemand er écht om vraagt,” zei zijn vrouw Dany, die net zo lastig van haar aanduiding ‘Joops tweede vrouw’ lijkt af te komen als Joop van zijn bijnaam ‘Eeuwige tweede’. Dany leerde eerst de man kennen, toen pas de topsporter. In de documentaire deden we het tegelijk: het ene moment zagen we Zoetemelk op een regenachtige dag kaas op de markt kopen en wielrennen met zijn zoon, het volgende vertelde hij over zijn eerste successen en zagen we hem op archiefbeelden de Tour winnen. Dany showde intussen een museum op zolder waar ze 86 ongewassen wielertruien en de belangrijkste medailles uit Zoetemelks carrière had uitgestald. Van hem hoefde het niet zo: hij had de spullen jarenlang opgeborgen.

Over een zware etappe in zijn privéleven, zijn huwelijk met een vrouw die alcoholproblemen had, praat Zoetemelk liever niet. Dat werd aan wielerjournalisten overgelaten. “De moeilijke jaren zijn voorbij,” zei hij. Zijn roem is dat niet, getuige de handtekeningen en selfies waar mensen hem zelfs op wintersportvakantie om vroegen. Het is zoals Zoetemelk in het begin van de film zei: “Als je de Tour de France hebt gewonnen, blijf je altijd een winnaar van de Tour de France.”

Reageren? hanlips@parool.nl