De 11-jarige Henry ontdekt dat hij een enorme voorsprong heeft op niet-witte klasgenoten

The School That Tried to End Racism, ietwat krakkemikkig in het Nederlands vertaald als De school die kleur bekent.

Op NPO 3 zond BNR/Vara het eerste deel uit van de prijswinnende Britse documentaire The school that tried to end racism, in het Nederlands ietwat krakkemikkig vertaald als De school die kleur bekent. Het is dezer dagen niet populair om woke te zijn, maar Lips liet zich deze kans toch niet ontnemen.

Hij viel als een blok voor de elfjarige Henry, een goudeerlijk ventje met knalrood haar en een uilenbril, zo uit een Harry Potterfilm weggelopen.

Henry heeft het er duidelijk moeilijk mee. “Ik denk weinig na over ras,” zegt hij. “Het is meer iets van andere mensen en ik praat er normaal nooit over. Het maakt niet uit of ik wit ben of niet. Ik zou mezelf omschrijven als een roodharige Europese jongen. Dat is het wel zo’n beetje.”

Maar wat betekent het om wit te zijn?

“Ik vond het moeilijk om erover te praten,” vertelt Henry ’s avonds aan zijn ouders. “Ik krijg mijn hele leven al te horen dat ras er niet toe doet. Het gaat erom wie je bent.”

Op het einde van de uitzending ziet Lips dat de leerlingen een hardloopwedstrijd houden, maar niet voordat ze een aantal vragen hebben beantwoord. ‘Als Engels de moedertaal van je ouders is, zet je een stap naar voren.’ ‘Als je ooit de enige was in een ruimte met jouw huidskleur, zet je een stap naar achteren.’ ‘Als je nooit bang bent geweest dat je familie aangehouden wordt, zet je een stap naar voren.’

Opeens staan alle zwarte kinderen op meters achterstand. Helemaal vooraan staat de verbouwereerde Henry, verpletterd door wat hij om zich heen ziet gebeuren. Nog voor de wedstrijd begint heeft hij hem al bijna gewonnen.

Dat, zegt Henry, is niet eerlijk. “Het voelt niet helemaal goed.”

