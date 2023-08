De 10 acts die je tijdens deze editie van Lowlands 2023 echt niet mag missen

Lowlands in 2022. Beeld Eva Plevier

First Aid Kit

De eerste Lowlandsdag biedt met Underworld en Bicep in de Alpha een bombardement aan beats. Tussen dat dancegeweld klinkt het Zweedse duo First Aid Kit als een weldadige stilte. De zussen Johanna en Klara Söderberg zingen americana op zijn Scandinavisch: weids opgezet en met de vocale harmonieën tussen de twee zangeressen als fundament. Helemaal Agnetha & Anni-Frid dus. Net zo Abba­esque: hun uitstekende gevoel voor een pakkende popmelodie boven de klaaglijke gitaren.

Vrijdag 16.00 uur, Alpha

Jessie Ware

Meteen maar aan het begin van Lowlands effe serieus feesten? Dan is Jessie Ware (38) je vrouw. Van de Londense zangeres verscheen dit jaar That! Feels Good!, een album met echt alleen bangers. Vette neodisco maakt La Ware. Vrolijk, funky en onbeschaamd hitsig, schreven we er in deze krant eerder over. De muziek van Chic, The Trammps, Sister Sledge en Donna Summer vertaald naar de dansvloer, pardon, naar de festivalweide van nu.

Vrijdag 17 uur, Bravo

Bella

House, techno, disco; de Amsterdamse dj en producer Bella draait het liefst zo breed mogelijk. Dat is ook goed te zien aan de feesten waarop ze het afgelopen jaar optrad. Tijdens festivals als Wildeburg, Open Air en Awakenings heeft ze bewezen diverse genres te beheersen. Wat we precies van haar kunnen verwachten, zullen we pas weten als ze begint. Maar reken in de Bravo op veel energie en een perfecte set om de nacht mee in te gaan.

Vrijdag 23.00 uur, Bravo

John Coffey

Vroeger stond de muziek op Lowlands vooral in het teken van de gitaar. Tegenwoordig is zo’n houten plank met zes snaren er bijna een zeldzaamheid. Maar bij de gelukkig weer herenigde band John Coffey wordt er meedogenloos hard op geramd. Hardcore op zijn Nederlands. Zanger David Achter de Molen schreef op Pinkpop 2015 geschiedenis door al crowdsurfend een door de lucht vliegend biertje bijna achteloos op te vangen. Een filmpje ervan ging wereldwijd viraal. Het zou best eens kunnen dat er tijdens het John Coffeyoptreden op Lowlands weer met bier wordt gesmeten. En dan staat de groep nog in de Heineken ook.

Vrijdag 23.45 uur, Heineken

Fafi Abdel Nour

De Amsterdammer met Syrische roots, Fafi Abdel Nour, is niet meer te negeren in de Nederlandse underground. Maar ook daarbuiten heeft de house-dj inmiddels naam gemaakt. Hij vertelde vorig jaar aan 3voor12 als queer lang in de clinch te hebben gelegen met zijn ouders. Maar toen zij vorig jaar naar zijn set op Dekmantel kwamen, had hij ‘tranen in zijn ogen’ en viel alles op zijn plek. Wellicht neemt hij dit jaar ook zijn ouders mee naar Lowlands.

Vrijdag 03.30 uur, Bravo

L’Impératrice

Daft Punk uit elkaar, Jane Birkin overleden... Liefhebbers van Franse pop hebben de laatste tijd nogal wat klappen te verwerken gekregen. Gelukkig is er L’Impératrice: zes Parijzenaars (m/v) die heerlijk luchtige discopop maken. Sensueel, stijlvol en heel beschaafd. Hoe Frans wil je het hebben? De groep stond vorig jaar in een uitverkocht Paradiso en iedereen die er bij was vond het superbe.

Zaterdag 17.00 uur, Bravo

Florence + the Machine

Ze leek het momentum kwijt te zijn. Was de Britse zangeres Florence Welch (36) een decennium geleden nog voorbestemd de nieuwe Kate Bush te worden, na enkele tegenvallende platen was de belofte overstemd door een reeks wisselingen in de bezetting van begeleidingsband the Machine. Maar op haar ouderwets flamboyante album Dance Fever (2022) heeft Welch de weg omhoog weer gevonden. Voor haar tweede Lowlandsbezoek – het eerste is alweer veertien jaar geleden! – is het te hopen dat ze die progressie ook live weet door te trekken.

Zaterdag 20.15 uur, Alpha

Charlotte de Witte

Een unicum voor Lowlands: een technoartiest die de Alpha ’s avonds afsluit. Charlotte de Witte (31) draait er haar hand niet meer voor om. De Belgische was de eerst technoartiest die de mainstage van Tomorrowland mocht afsluiten en ook de eerste die dat bij Pukkelpop deed (al viel toen wel vier keer de muziek uit vanwege een kapotte mixer). De Witte zal op Lowlands proberen een set te draaien die past op het hoofdpodium van Lowlands, maar die ook de clubcultuur van techno waar ze uit komt respecteert.

Zaterdag 22.45uur, Alpha

David Vunk

Geen dj die zo lekker mee staat te dansen op de platen die hij draait als de Rotterdamse alleskunner David Vunk (46). Ook bij hem zit niet alles in één genre gebeiteld: het kan van house naar techno gaan en van funk naar disco. Lange tijd hield de dj zich alleen in de Rotterdamse underground op, maar zijn Boiler Roomset op Dekmantel in 2018 betekende zijn doorbraak. In 2021 produceerde hij ook nog samen met De Likt het promotienummer voor het Eurovisiesongfestival in Rotterdam, maar dat zullen we ongetwijfeld niet gaan horen op Lowlands.

Zaterdag 02.30 uur, India

Billie Eilish

Ze was er in 2019 al. Nog maar 17 jaar stond Billie Eilish, nadeinend op de golven die haar eerste hit Bad Guy had veroorzaakt, in een voor haar toen al veel te kleine Alpha. De vraag die toen boven het optreden zweefde: is Eilish meer dan één goede plaat? Vier jaar verder is alle twijfel ruimschoots verdampt: de nu 21-jarige Eilish is de stem van generatie Z geworden met haar uitgekiende fluisterpop over de groeipijnen die het leven je bezorgt. Als popfinale van het festival mag ze zondagavond de Lowlandskudde voor de laatste keer de nacht inzenden.

Zondag 21.45 uur, Alpha