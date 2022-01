Dawn FM is The Weeknds meest ambitieuze en beste album tot nu toe

The Weeknd (alias van Abel Tesfaye, 31) is gewend groot te denken. Misschien was het daarom dat de zanger woedend werd toen hij geen nominaties ontving voor de Grammy’s van 2020. Hij scoorde met Blinding Lights ontegenzeggelijk de grootste hit van het jaar, maar werd gepasseerd. Zijn reactie: hij stuurt zijn muziek nooit meer in voor de prijzen.

En dat is jammer voor de kansen van Dawn FM, zijn vijfde, meest ambitieuze album en ook beste album tot nu toe. Een conceptueel werkstuk met een theatraal intro, weelderige instrumentatie en een sterrenensemble op de gastenlijst. Zo zijn er gesproken intermezzo’s van veteraanproducer Quincy Jones en acteur Jim Carrey.

Muzikaal perfectioneert The Weeknd zijn sound waarin de jarentachtigsynthesizers de hoofdrol houden. Meer dan ooit heeft hij van zijn songs een geheel gesmeed. Daarbinnen staat misschien een langgerekte softsoulballad te veel, maar imponeert The Weeknd vooral met een aantal perfect afgepaste poptracks.

Take My Breath – met Max Martin als producer – is de hit van het album, maar het knapst zijn twee songs die qua opbouw elkaars broers kunnen zijn. How Do I Make You Love Me is een synthesizerfeest zonder weerga. En naar I Heard You’re Married Now blijf je luisteren dankzij de onderkoelde eightiesbeat, het glorieuze refrein en de fraai ingebedde rap van Lil’ Wayne.