Davina Michelle: ‘Mijn liedje geboycot? Dat is nu eenmaal zo’

Dat de carrière van Davina Michelle (26) in de lift zit, is een understatement. Een van haar grootste hits – een duet met Marco Borsato – wordt nu echter geboycot. Niet belangrijk, zegt ze. ‘Het gaat om wat er gebeurd is, en óf er wat is gebeurd.’

Davina Michelle heeft ADD. Dat zingt ze zelf, in haar nieuwe single Hyper. “Maar,” benadrukt ze in haar studio in Dordrecht, “je moet het geen aandoening noemen, hoor. Ik leef er gewoon mee. En ik moet het uiteindelijk ook maar doen met wat ik heb, hè?”

Dat ze lijdt aan de concentratiestoornis, een variant van ADHD, heeft het haar echt weleens lastig gemaakt, zegt ze. Daarom zingt ze er ook over. In het lied biedt ze zelfs haar excuses aan aan Sebastiaan, al jaren haar vriend, omdat ze thuis soms zo lastig kan zijn. “Ik ben heel snel afgeleid en heel dromerig,” legt ze uit. “Ik kan héél lang ergens naar staren en helemaal in mijn eigen wereld zitten. Gelukkig maakt ADD me ook heel creatief.”

Optreden tijdens het songfestival, zingen bij de grand prix van Zandvoort, een reeks Top 40-hits... Je carrière zit behoorlijk in de lift.

“Het is bizar wat er allemaal is gebeurd en wat ik allemaal heb mogen doen. Ik moet me blijven realiseren dat ik in mijn handjes mag knijpen. Tegelijkertijd ben ik een realist. Op het moment dat ik het niet meer leuk vind, stop ik ermee. Dan ga ik gewoon wat anders doen. Ik ben pas 26, hè? Ik kan nog steeds naar school. Ik ben niet bang voor de toekomst. Als het niet meer lukt, bedenk ik wel wat anders. Op een gegeven moment houdt dit natuurlijk ook weer op. Ik denk niet dat ik, als ik later met weet ik hoeveel kinderen thuis zit, elke week bij een latenightshow wil zitten, of bij alle awardshows wil zijn.”

Ahoy is de volgende mijlpaal...

“Absoluut! Het is een gigantisch project geworden. Het worden strakke, stoere en moderne shows die heel intens zullen zijn en ook heel dicht bij de mensen in de zaal komen. Want het podium komt heel ver het publiek in. Er komen onbekende talenten optreden die ik graag een kans wil geven, zoals ik zelf ook een kans kreeg van P!nk.”

Lachend: “En als je wil komen kijken, moet je het nu doen, want hier blijft het bij. Ik treed dit jaar wel op festivals op, maar doe geen andere grote eigen shows.”

Je deed op jonge leeftijd mee aan Idols. Sinds de ophef over The Voice of Holland wordt er veel gesproken over talentenjachten.

“Ik heb daar zelf niets vervelends meegemaakt. Maar als dat wel zo was geweest, had ik dat gezegd. Wat bij The Voice blijkt te zijn gebeurd, is voor iedereen een gigantische shock. Ook voor mij. Er moet zeker iets veranderen, absoluut. Mensen moeten gewoon hun tengels en hun woorden thuishouden.”

Je nummer Hoe het danst met Marco Borsato wordt nu door radiozenders geboycot.

“Ja, nou ja... Dat is nu eenmaal zo. Ik moet zeggen dat ik in dit verhaal nul belangrijk ben. Als dit daadwerkelijk allemaal waar is, dan is dit nummer totaal niet boeiend. Het belangrijkste is dat de slachtoffers geholpen worden. En dat mijn nummer dan niet meer op de radio komt, nou, boeiend. Het gaat om wat er gebeurd is, en óf er wat is gebeurd.”

Heb je er met hem over gesproken?

“Nee, contact met Marco heb ik niet gehad. Helemaal niet. Ik denk dat hij genoeg aan zijn hoofd heeft nu en ik zou ook niet weten wat ik zou moeten zeggen. Hij hoeft toch niet van mij te horen dat hij een zak is, als dit echt waar is?”