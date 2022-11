David Sedaris vindt zijn meest hilarische, ongemakkelijk schurende materiaal nog steeds dicht bij huis

David Sedaris. Beeld Nathan Congleton/NBC via Getty Images

Hè, nee, denkt hij ergens, klagend over mensen die op straat sms’en(?!) onder het lopen en ‘hondenbezitters die je de weg versperren met hun afrolbare hondenlijnen, zodat hun bastaardpitbull aan de kont van een andere kan snuffelen’. ‘Nu heb ik een nog grotere afkeer van mensen dan ik tijdens de lockdown al had!’

Een gotspe: ruim 900.000 Covid-doden in de VS, ‘van wie ik er niet één heb kunnen uitkiezen’.

Er is veel gebeurd sinds zijn vorige bundel Calypso (2018), maar David Sedaris’ (1962) herkenbare, wonderlijk charmante misantropie heeft alle stormen duidelijk doorstaan. De vertrouwde elementen die hem tot zo’n geliefde komiek op papier maken zijn volop aanwezig in zijn nieuwste, Happy-Go-Lucky.

Zijn meest hilarische, ontroerende en ongemakkelijk schurende materiaal vindt hij daarin nog steeds dicht bij huis. Wanneer hij schrijft over zijn middelbare kibbelrelatie met partner Hugh (‘Na dertig jaar samen is slapen de nieuwe seks’) en hun strandhuisje Sea Section (een ‘C-section’ is een keizersnede). Of over de leden van het hysterisch disfunctionele Grieks-Amerikaanse gezin waaruit hij voorkomt.

Zijn geliefde zus Amy en zijn stokoude bullebakvader, wiens aftakeling en recente overlijden een rode draad vormen. Of jongste zus Tiffany, die de patriarch ooit van (verdrongen) misbruik beschuldigde, drugsverslaafd raakte en toen ze in 2013 zelfmoord pleegde samenwoonde met twee mannen die ‘de geur van haar ontbindende lichaam’ vijf zomerdagen lang niet opmerkten. “Tja, we zijn zware rokers,” verklaarden ze desgevraagd.

Balanceeract

Een gezinsdrama krijgt bij Sedaris zo’n gortdroge uitsmijter mee zónder dat dat harteloos overkomt. Zoals in het verhaal Blauwe plek, waarin een twaalfjarig, smoorverliefd buurjongetje bij zijn tweede huis in Normandië onhandig agressieve avances maakt, de schrijver als de taal nauwelijks machtige sukkel regelmatig slapstickachtig moet wegvluchten, maar tegelijk de kwetsbare ziel én ontluikende seksuele identiteit van de jongen niet wil knakken. Een balanceeract die de lezer naar een roerende slotscène voert.

Wel opvallend is dat de actualiteit vaker dan gebruikelijk doordringt in Happy-Go-Lucky. In coronascènes rond desolate stadswandelingen en vinnige mondkapjesconfrontaties, of in die beschrijving van een Black Lives Matter-demonstratie, waar hij iemand die de deelnemers aanhoudend versnaperingen aanbiedt tot ‘snacktivist’ doopt.

Heel soms, vooral wanneer het over hedendaagse pubers gaat, wordt Sedaris een beetje een boomermopperaar. Maar dan nog: een verdomd geestige.