David Foenkinos schrijft roman over ‘de nummer twee’ die naast de rol van Harry Potter greep

David Foenkinos. Beeld Francesca Mantovani

Je gaat het zien, als je Nummer twee hebt gelezen: Harry Potter is alomtegenwoordig. De creatie van de Britse schrijfster J.K. Rowling, die in 1997 in uiterst bescheiden oplage het eerste deel Harry Potter and the Philosopher’s Stone publiceerde in een legendarische boekenreeks die ook een legendarische filmreeks opleverde. In de nieuwe roman van David Foenkinos wordt de jongen die de rol van Harry Potter net níet kreeg daarmee constant geconfronteerd.

Zal toch wel meevallen anno 2022, zou je denken. Aan de andere kant: de Fantastic Beasts-films die uit Harry Potter voortkwamen; het toneelstuk Harry Potter and the Cursed Child sinds 2016 in Londen en inmiddels op zes wereldpodia; de aandacht rond nieuwe filmrollen, interviews of anderszins van de sterren uit de films, de relletjes rond genderuitspraken van J.K. Rowling, haar detectivereeks onder het alias Robert Galbraith waarvan net een nieuw deel is verschenen.

En zo gaat het alleen al deze ochtend op weg naar Gent, alwaar de Franse schrijver David Foenkinos beschikbaar is voor interviews: bij het openslaan van de krant op de televisiepagina’s de aankondiging met foto van Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1; op het station van Antwerpen een tienerjongen met donker haar en een rond brilletje, haast een dubbelganger van de kindacteur die de rol wél kreeg, Daniel Radcliffe; en tijdens het laatste stukje treinen op mijn telefoon reclames van een brillenmerk: voor ronde brilmonturen, zoals ze ook staan op de cover van Nummer twee.

Daniel Radcliffe in Harry Potter and the Philosopher’s Stone, het eerste deel van de bekende filmreeks. Beeld Getty Images

Jonge filmproducent

Foenkinos moet lachen als ik hem de foto’s toon ten bewijze. Het voert ons terug naar een tijd die hij beschrijft in zijn boek. Dat Harry Potter er níet was, is voor iedereen onder de vijfentwintig ongekend. De tijd voordat een jonge alleenstaande moeder hem bedacht en het eerste boek schreef, een uitgever toehapte en een bescheiden eerste druk verscheen. Voordat een jonge filmproducent op eigen benen wilde staan en van een assistente Harry Potter aangereikt kreeg en er weer mee naar zijn oudere werkgever Warner Bros toog. “Het is nu niet meer te bevatten hoe het moet zijn geweest om dat eerste boek te lezen voordat Harry Potter een fenomeen werd.”

Foenkinos is schrijver en regisseur, hij verfilmde zijn roman La délicatesse met actrice Audrey Tautou (Le fabuleux destin d’Amelie Poulin) in de hoofdrol en schreef onder meer Charlotte over het leven van de Joodse kunstenares Charlotte Salomon (1917-1943). Een internationale bestsellerauteur, maar in Nederland minder bekend. Eerdere romans verschenen bij Meulenhoff en Cossee, voor de vertaling van Numéro deux heeft hij gekozen voor de Vlaamse uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts.

Pas na het voltooien van zijn boek heeft hij het eerste Harry Potter-boek voor het eerst gelezen, bekent hij. Hij houdt niet zo van fantasy, al kende hij wel de films door zijn zoon van 20 en dochter van 8. “Twee jaar geleden keek ik met mijn dochter naar de eerste film en ik googelde wie de cameraman was. Ik ben nieuwsgierig en ik ben nou eenmaal zelf ook filmmaker. Toen las ik op Wikipedia hoe die eerste filmdeal tot stand was gekomen met producent David Heyman, nog voor het boek zo groot was geworden. En stuitte ik op een interview met Janet Hirshenson, een van de casting directors, waarin ze vertelt dat er op het laatst maar twee jongetjes in de race waren voor de rol van Harry Potter, en dat ze weken hadden getwijfeld: Daniel Radcliffe of the other kid.”

Disclaimer

En zo ontstond het idee voor een roman over de spelingen van het lot: over dat andere 10-jarige jongetje dat eigenlijk de rol al in zijn zak had. Totdat Daniel Radcliffe, die al was opgevallen in een toneelbewerking van David Copperfield, werd overgehaald toch auditie te doen. Wie de jongen die niet werd gekozen was, is nooit bekend geworden. In de roman van Foenkinos is hij de Frans-Britse Martin Hill, die na de dood van zijn Britse vader bij zijn moeder in Parijs komt te wonen, maar ook daar het succes van Harry Potter nooit zal kunnen ontlopen.

Nummer twee, en zo gaat het verhaal verder, wordt óók verfilmd. Foenkinos mag nog geen details prijsgeven, maar hij hoopt dat the other kid zich zal melden om alsnog de rol van zijn leven te spelen. Evenzeer hoopt hij dat Daniel Radcliffe wil meedoen als zichzelf – hij weet van het boek, maar de Engelse vertaling verschijnt pas in voorjaar 2023. De roman, zo wil de disclaimer, is ‘een fictiewerk dat tot stand kwam zonder de toestemming van J.K. Rowling en Warner Bros.’ “Daar ben ik ongemeen trots op, ik heb me niet aan de hand laten nemen. Ik heb in Frankrijk dezelfde uitgever als Rowling en heb haar wel geschreven over mijn project, maar zij heeft tot op heden niet gereageerd. Alles wat ik over haar en Harry Potter zeg, is wel door advocaten gecheckt.”

Zaligmakend succes

Het is, bezweert Foenkinos, geenszins zijn bedoeling geweest om mee te liften op de Harry Potter-hype. “Ik heb het niet geschreven voor de Potterfans, al blijken die het gretig te lezen en er allerlei verwijzingen in te vinden die ík er niet heb ingestopt. Het ging mij er echt om het leven van de ‘nummer twee’ te laten zien: hoe ga je om met falen in een maatschappij waarin we voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid via sociale media constant het beeld van zaligmakend succes tonen? We leven in de dictatuur van het geluk.”

Hij had ook kunnen kiezen voor een journalistieke aanpak, hij was vergeten hoe dicht bij Harry Potter in zijn eigen leven was. “Mijn broer is nota bene casting director, hij was degene die de Franse actrice heeft gecast voor de rol van Fleur Delacour. Hij had me zo in contact kunnen brengen met de betrokkenen van toen. Maar dat is niet waar het mij om gaat. Ik heb achttien boeken geschreven over zeer uiteenlopende werelden, maar eigenlijk altijd over hetzelfde: Hoe overwin je tegenslag? Ik heb toen ik 16 was een hartoperatie ondergaan en zo een tweede leven gekregen. Dat is waar ik over schrijf: het leven erna.”

Nummer twee David Foenkinos

Vertaald door Jef De Temmerman

Borgerhoff & Lamberigts, €22,99

246 blz.