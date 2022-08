David de Jong schreef het boek Nazimiljardairs: ‘BMW, Porsche en Dr. Oetker moffelen naziverleden weg’

Dankzij Adolf Hitler konden de Duitse ondernemersfamilies achter BMW, Porsche en Dr. Oetker hun fortuin vrijwel ongehinderd verder laten groeien in nazi-Duitsland en daarna. Nederlander David de Jong (36) schreef er het boek Nazimiljardairs over.

In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is de derde druk van Nazi Billionaires al een feit. Ook Duitse lezers verslinden het boek, dat in Duitsland Braunes Erbe heet. “In de VS staat een swastika pontificaal op het omslag en heb ik veel moeten nuanceren, Duitsers kennen ieder detail van hun geschiedenis,” zegt de schrijver David de Jong.

Donderdag presenteerde De Jong – geboren in Nederland, maar al langer dan een decennium woonachtig in het buitenland – de Nederlandstalige versie van zijn werk in een café in Amsterdam. Eerder waren er boekpresentaties in New York en Berlijn, waar hij voorheen woonde en werkte. Tegenwoordig verblijft De Jong in Tel Aviv met zijn Duitse vriendin, waar ze beiden als correspondent Midden-Oosten werken. “Ik heb het boek in het Engels geschreven, niet als Nederlander.”

Hoe komt een journalist uit Nederland op het idee om een boek te schrijven over Duitse industriëlen die fout waren in de oorlog?

“Toen ik als verslaggever van persbureau Bloomberg in New York werkte, vroeg mijn Amerikaanse chef begin 2012: jij bent Nederlander, kun je niet over Duitsland schrijven? Terwijl eigenlijk Noord-Amerika mijn werkterrein was, reisde ik een maand per jaar, meestal tussen Thanksgiving en Kerstmis, naar Europa. Bloomberg had in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk redacties. Een groot verhaal over Duitse familiebedrijven, dat was het doel van ieder bezoek. Daarbij viel het me telkens op hoe succesvolle bedrijven zoals BMW, Porsche en Dr. Oetker hun naziverleden nog altijd onder het tapijt proberen te vegen.”

Er waren al talloze boeken gewijd aan de nazi’s en de innige band met het Duitse bedrijfsleven. Heeft dat u niet weerhouden?

“Integendeel. Er was nog geen leesbaar non-fictieboek over Duitse ondernemersfamilies, hun relatie met het Derde Rijk en hoe ze daar tegenwoordig mee omgaan. Want het uitgangspunt van het boek is het heden, aangezien de nazaten van de oprichters van Volkswagen, Porsche en Dr. Oetker, maar ook van bijvoorbeeld bankiersfamilie Finck, de oorlogsmisdaden van hun vaders en opa’s nog steeds wegwuiven. Veel Duitsers zien dat zelf overigens anders: ze hebben er aandacht aan besteed. Als ze ermee geconfronteerd worden doen ze alsof hun neus bloedt.”

Industrieel Friedrich Flick staat terecht in een van de Neurenbergprocessen in 1947. Beeld Getty Images

Duitsland schudde in 2007 op zijn grondvesten toen tv-zender NDR een documentaire uitbracht over de Quandts, de grootaandeelhouders van autofabrikant BMW. Die film (Das Schweigen der Quandts) liet zien hoe Duitse ondernemersfamilie in het nazisysteem verstrikt raakte. Jaren later, in 2012, volgde een omvangrijke historische studie, waarin naar voren kwam hoe Duitse familiebedrijven de nazi’s aan de macht hielpen.

De Jong: “BMW-oprichter Herbert Quandt gaf opdracht tot de bouw van concentratiekampen, waar slaven massaal naartoe werden gedeporteerd, en hij pakte op slinkse wijze Joodse ondernemingen af. Leerstoelen op universiteiten zijn vernoemd naar Quandt sr. en de voormalige SS-officier Ferry Porsche, stichtingen halen in hun naam geld op, en ook journalistieke prijzen worden nog jaarlijks uitgereikt. Allemaal vieren ze de zakelijke successen van de families. Maar geen woord over hun oorlogsmisdaden.”

In 2017, het contract met de Amerikaanse uitgever was net getekend, verhuisde De Jong naar Berlijn om zich volledig op het boek te richten. “Als Nederlander gebruikte ik Duitse bronnen die ik naar het Engels vertaalde. Hoewel archieven grotendeels digitaal beschikbaar waren, heeft het onderzoeken me het meeste tijd gekost.”

Adolf Hitler met NSDAP-lid Adolf Wagner in München, 1935. Op de achtergrond bankier August von Finck. Beeld ANP / Sueddeutsche Zeitung Photo

Duitse zakenlieden maakten Hitlers met schulden overladen NSDAP plots kapitaalkrachtig, in ruil voor ‘economische en politieke stabiliteit’. Hoe welvarend waren deze families geweest zonder de nazi’s?

“De families Quandt, Flick en Finck waren al heel rijk voordat Hitler in 1933 de macht greep. Tijdens het Duitse keizerrijk en de Weimarrepubliek, in het Derde Rijk en, na de oorlog, in bezet Duitsland gingen ze gewoon door met geld verdienen. Dat is het kenmerk van deze rasopportunisten, ze kunnen in ieder systeem functioneren. Het roven van bedrijven is daarom niet exemplarisch voor Duitsland, en had ook in Amerika kunnen gebeuren. Het is gevaarlijk om Duitsland als uitzondering te zien. Al was de Holocaust dat natuurlijk wel.”

Het boek is opgedragen aan uw grootouders. Hoe zouden zij het werk hebben gelezen?

“Mijn grootvader John probeerde zich als Engelandvaarder bij de Britse luchtmacht Royal Air Force aan te sluiten om tegen de nazi’s te vechten. Op zee werd hij teruggeblazen en gevangen genomen door de Duitsers. De Duitsers stelden hem te werk in een staalfabriek in Bochum. Hij was 1,97 meter lang en zwaar ondervoed. Het is een wonder dat hij alles had overleefd. De grootouders van mijn vaderskant waren Joods. Mijn grootvader Hans zat drieënhalf jaar ondergedoken in Amsterdam. Mijn grootmoeder Alice vluchtte naar Zwitserland. Ik denk dat ze heel trots waren geweest op dit boek. Zij hebben mij bewust gemaakt van de geschiedenis. En hoe gelukkig ik mag zijn dat ik leef.”