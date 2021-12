David Bowies jonge jaren in stripvorm: even kleurrijk als zijn leven zelf

Starman over David Bowie's Ziggy Stardust jaren. Beeld Reinhard Kleist

De Duitse striptekenaar Reinhard Kleist publiceert al sinds de vroege jaren negentig. Echt vaart kwam er in zijn carrière met zijn in 2006 verschenen boek I see a darkness, een internationaal succesvolle stipbiografie van Johnny Cash. Sindsdien zijn verstripte levensverhalen zijn specialiteit. Hij maakte boeken over popsterren als Elvis Presley en Nick Cave, maar net zo makkelijk ook over Fidel Castro.

Reinhard Kleist (1970) is zeker de enige tekenaar niet die stripbiografieën maakt, hij is er wel heel goed in. Waar sommige stripbio’s niet veel meer lijken dan een uittreksel van een wikipedialemma met plaatjes, zet Kleist elke keer weer een meeslepend verhaal neer. Drama, vaart, emotie en vooral prachtige tekeningen; zijn boeken hebben het allemaal. Een voorlopig hoogtepunt is het nu ook in het Nederlandse verschenen eerste deel van Starman, zijn stripbiografie van Bowie.

Het eerste dat opvalt is dat het boek in kleur is. Dat is nieuw bij Kleist, die altijd zwoer bij streng zwart-wit. De kleuren passen bij Ziggy Stardust, het bonte personage dat Bowie in het eerste deel van zijn carrière creëerde. Als tekenaar zet Kleist Ziggy Stardust neer als een variant op de superhelden uit Amerikaanse comics. Als verteller laat hij het fictieve levensverhaal van Ziggy knap samenvloeien met de ware levensloop van de jonge David Bowie.

The Spiders from Mars

In grauwe kleuren gevat zijn de passages die zich afspelen in Bromley, de Londense voorstad waar Bowie opgroeide (interessant dat Kleist ingaat op de relatie tussen Bowie en diens oudere en schizofrene broer, over wie je niet vaak leest). Felle kleuren knallen van de pagina’s zo gauw het wat met hem wordt in de popmuziek. Vaak laat Kleist in de tekeningen zijn fantasie de vrije loop, soms herken je de foto’s waarop hij zich baseerde -bijvoorbeeld van optredens van Bowie met zijn band The Spiders from Mars.

Kleists liefde voor muziek is evident in zijn werk. Bowie heeft een speciale betekenis voor hem, omdat die hem als jongen, opgroeiend in een Duits dorpje en worstelend met zijn seksualiteit, liet zien dan anders zijn ok is. Net als bij zijn eerdere stripbio’s citeert Kleist in Starman uit songteksten. Hij had dat veel uitgebreider willen doen maar kreeg van de rechthebbenden van de teksten van Bowie toestemming om maar van twee songs gebruik te maken.

Jammer, en ook wel raar, want Bowie – van wie het op 10 januari vijf jaar geleden is dat hij overleed – heeft in de Duitse striptekenaar een heel overtuigende pleitbezorger.

