Dave Roelvink vond de Week van de Lentekriebels ‘horror’

Van talkshowoorlog tot showbizzhuwelijk: in de rubriek Sterrenstof neemt Roelf Jan Duin de mediaweek door. Deze week: BN’ers waren boos over Lentekriebels, en bewezen daarmee nut en noodzaak van de themaweek.

Maar wat vinden Dave Roelvink, Robert Doornbos en Monique Westenberg eigenlijk van de Lentekriebels? Nou, die vinden de themaweek over seksuele vorming dus veel te ver gaan. “Ik vind het horror,” zei Roelvink. ‘Doe even normaal joh!’ schreef Doornbos. “Dit kan echt niet!” brieste Westenberg, die zelfs ‘uit pure wanhoop’ de Onderwijsinspectie op de school van haar zoontje Dré Hazes had afgestuurd.

Voor de zoveelste keer ontbrandde in Nederland een cultuuroorlog, en ook dit keer lieten BN’ers zich niet onbetuigd. Of het nou coronamaatregelen zijn (‘Ik? Doe niet meer mee #freethepeople,’ aldus Famke-Louise), de hetze tegen Kinderboekenweekschrijver Pim Lammers (‘Pim, je bent een viespeuk,’ vond Monique Smit) of het verzet tegen een week waarin kinderen wat leren over seksualiteit, ophef krijgt pas echt tractie zodra bekendheden zich ermee gaan bemoeien.

Complothoekje

De onderzoeksjournalisten van Pointer ontleedden de Lentekriebelsrel en legden bloot dat de BN’ers in kwestie zich gewillig voor het karretje van Forum voor Democratie hadden laten spannen, zoals ook veel coronaverzet en de bedreigingen van Lammers uit het rechts-reactionaire complothoekje kwam. Velen leken dit als een lichte opluchting te beschouwen. Oh, die domme BN’ers hebben zich laten leiden door misinformatie, ze zijn in al hun naïviteit in de misinformatie van Baudet c.s. getrapt, als ze zich wat beter hadden ingelezen dat hadden ze zich hier nooit voor laten lenen.

Het is een verleidelijke reflex, die de Bekende Nederlander onterecht in een soort buitencategorie plaatst. De werkelijkheid is dat er een brede waaier van bekendheden bestaat, met een even breed palet aan politieke opvattingen. Sommigen sluiten zich aan bij Extinction Rebellion, anderen zitten in de radicaal rechtse hoek, en de meesten zullen er ergens tussenin zitten. Samen vormen ze een redelijke doorsnee van de maatschappij, ze krijgen alleen wat meer aandacht.

One Love

Het verzet tegen de Week van de Lentekriebels was dan ook geen ‘gekaapte’ FvD-campagne, of een BN’er-hype, of het zoveelste voorbeeld van Wierd Duks niet aflatende strijd tegen het wokespook, maar staat voor een conservatieve onderstroom in de samenleving. Net zoals het weigeren van de aanvoerders van Ajax, Feyenoord en Excelsior om met een zichtbare OneLoveband te spelen voor meer staat dan de persoonlijke keuze van drie voetballers.

Het toont dat er in Nederland groepen zijn voor wie de acceptatie van mensen met een andere seksuele voorkeur geen vanzelfsprekendheid is, en daarmee wordt de noodzaak van de OneLoveactie des te meer onderstreept. Wat is een symbolische actie waard als iedereen het er sowieso mee eens is?

En zo laat ook ophef over de Lentekriebels zien dat er op het vlak van seksualiteit en het aangeven van wat je wel en niet prettig vindt nog een wereld te winnen valt. Over hoe dat wordt aangepakt kun je van mening verschillen, al lijkt het zinniger om hierbij te varen op de koers van de kenniscentrum Rutgers dan op de Instagramposts van Dave Roelvink. Speaking of which: zou hij als kind geen baat hebben gehad bij wat lessen over het respecteren van grenzen?