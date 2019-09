Dateshow Flirty Dancing is zo authentiek als reclame van Merci

FlirtyDancing met Juvat Westendorp en Wendy van Dijk. Beeld Talpa

Het blijft een intrigerend fenomeen: hoe televisiemakers zich de laatste jaren in allerlei bochten wringen in naam der liefde. Singles zijn in de meest penibele situaties op de buis geslingerd: zonder make-up, voor het altaar, tongzoenend met een wildvreemde, poedelnaakt in een studio tot poedelnaakt op een tropisch eiland.

En dat terwijl het recept voor succesvolle date-tv zo simpel is gebleken. Zet twee mensen tegenover elkaar aan een tafeltje, en gluren maar. De NPO is na de Nederlandse, Engelse en Ierse seizoenen net begonnen aan First ­Dates uit Nieuw-Zeeland. Lips’ analyse: we houden nou eenmaal van stunteligheid en ongemakkelijke stiltes. ­Situaties waarmee we ons kunnen identificeren.

Dat herkenbaarheid en echtheid scoren is nog niet tot de Talpabazen doorgedrongen, want SBS6 kwam gisteravond op de proppen met misschien wel het kitscherigste programma dat Lips ooit heeft gezien: Flirty Dancing. Twee mensen die niet aan de man/vrouw komen, studeren apart van elkaar een dansje in, na vier dagen ‘keihard trainen’ voeren ze het toneelstukje samen op, in de hoop dat die felbegeerde spark overslaat.

Het zoveelste dateformat dat nauwelijks ergens op slaat, maar vooruit: de kromme tenen worden hier vooral veroorzaakt door de glazuurverwoestende stijl. Hoe Wendy van Dijk op orkestmuziek door de straten huppelt, denkbeeldige propjes vooruitschoppend met de punt van haar schoen. Het rozige Instagramfilter dat over alle beelden is gelegd, en de authenticiteit van een Mercireclame kweekt. De rozenblaadjes, cheesy slowmotionbeelden en de totaal ongeloofwaardige deelnemer Shamilah (vlak na haar optreden: “Dit is mijn sprookje, en ik was de prinses!”).

Alles in Flirty Dancing schreeuwt: romantiek! Romantie-hiek! Wat Lips door de strot geduwd kreeg was vooral ongelooflijk nep.

