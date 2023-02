Dat Sticks zijn tekst vergat, is tekenend voor zijn ontwikkeling

Junte Uiterwijk (41) alias Sticks in de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord. Beeld Jakob van Vliet

“Ik zweer het je: ik had nooit gedacht dat ik ooit nog op een podium zou staan.” Het waren de eerste woorden die Sticks (41) zaterdagavond, na drie nummers, uitsprak. De rapper, die een zwarte trui en zwart vissershoedje droeg, haalde lange tijd geen plezier meer uit optreden.

Maar toen hij afgelopen zomer op Lowlands was voor zijn kunstinstallatie Onrust begon het weer te kriebelen. Hij hoorde festivalgangers zeggen hoe artiesten als The Opposites en Zwangere Guy de tent hadden afgebroken. “Toen dacht ik: ja, precies ja.” Het publiek moest lachen. “Dus jullie hebben het eigenlijk aan hen te danken.”

Hierna bedankte Sticks de bezoekers. “Ik vind het tof dat als ik zeg dat ik een feestje geef, dat jullie dan komen.” Al was feestje niet echt het juiste woord voor de show. De rapper had gekozen voor een minimalistische aanpak: een paar schermen op de achtergrond, producer Kubus, met wie hij al meer dan twintig jaar werkt, als dj aan zijn zijde en verder een leeg podium. Op een paar nummers na bracht Sticks vooral recent werk ten gehore, werk dat hij zaterdag voor het eerst live liet horen.

Dit recente werk (er zijn maar liefst drie nieuwe albums verschenen in de periode dat Sticks niet meer optrad) is persoonlijker dan ooit. Vooral op de recent verschenen plaat Alles over hoop geeft hij echt een kijkje in zijn hoofd en deelt hij de chaos die hij ervaart, zowel in zichzelf als in de wereld. Dat hij zaterdagavond de focus legde op dit werk kwam de show ten goede. Op deze manier bleef hij dicht bij zichzelf, bij de man die hij is geworden.

Spaanse vlieg

Om het publiek tegemoet te komen, bracht hij wel nog Spaanse vlieg (2007). Halverwege het nummer vergat Sticks de tekst. Hij stopte de muziek. “Dat ging niet goed joh. Dat mogen jullie best zeggen hoor. Ik dacht: deze hoef ik niet te oefenen, die ken ik wel.” Het legde mooi bloot dat Sticks intussen ergens anders in zijn leven is, in een meer volwassen fase.

Het hoogtepunt van de show was misschien wel het moment waarop Sticks besloot het publiek in te lopen – “Ik wil jullie even voelen.” Terwijl de rapper in het midden van de zaal werd omringd door de menigte, rapte hij het persoonlijke nummer Onbetaalbaar, van zijn laatste plaat: “Dank mijn familie voor hun geduld, dank m’n crew, dank m’n naasten voor hun oor en consult / Zo werd een moordkuil met woorden gevuld.”

Hierdoor kwam de tekst echt aan en liet hij zijn publiek niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk dichtbij komen.