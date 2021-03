Dat Sander Schimmelpenninck werd ingeruild voor Jort Kelder maakt voor Dragon’s Den niet uit

Dragon's Den. Beeld NPO 1

Dragons’ Den was voor Lips een van de verrassingen van het vorige televisieseizoen. Het programma, waarin ondernemers hun businessplan pitchen aan vijf investeerders in de hoop dat ze er een tonnetje of wat in steken, was opgewekt en inspirerend, precies wat omroep WNL wil zijn.

Het verbaasde dan ook dat voor het tweede seizoen presentator Sander Schimmelpenninck was ingeruild voor zijn vaste body double Jort Kelder. De reden voor de wissel bleef onduidelijk, maar dat Schimmelpenninck Dragon Michel Perridon op Twitter uitmaakte voor ‘proleet’ en ‘Rotterdamse Trump’ zal ermee te maken hebben gehad.

Gelukkig heeft Dragons’ Den niet geleden onder de presentatieswitch, omdat de show toch voornamelijk leunt op de chemie tussen de vijf dragons en de kandidaten. In de eerste aflevering ontbraken de paradijsvogels met idiote en vaak kansloze ideeën die in het eerste seizoen nog wel eens voorbijkwamen. Dit waren allemaal serieuze ondernemers die serieus geld kwamen ophalen.

Zoals twee jongens die kartonnen tentjes voor festivals maakten, en een aanbod van 4 ton resoluut afwezen, omdat ze daarvoor te veel aandelen moesten afstaan.

Bij een vrouw die erotische luisterverhalen verkocht, ­vlogen de tonnen door de studio, een TU-student die een ‘slaapkussen’ had uitgevonden werd overladen met miljoenen om zijn bedrijf te laten ‘popcornen’.

Toch schuilt de kracht van het programma niet in de spilzucht van de investeerders of in de omzetprognoses van de ondernemers. Het is het optimisme van mensen die geloven in het eigen product en die er vol voor durven te gaan dat Dragons’ Den zo inspirerend maakt. Soms hebben ze een bord voor hun kop, vaker zijn de ideeën zo goed dat Lips zich afvraagt waarom hij er zelf niet op gekomen is. Zoals kartonnen festivaltentjes: briljant idee.

