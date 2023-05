Dat Karin Bloemen in haar ode aan Koffietijd valser zong dan Mia en Dion doet er niet toe

In de rubriek Han Lips kijkt tv schrijven verschillende redacteuren van Het Parool elke dag over wat hen opvalt op tv. Vandaag: Koffietijd.

Sinds bekend werd dat de stekker uit het koffiezetapparaat zou worden getrokken heeft het programma Koffietijd een bijna legendarische status verworven. Niet geheel ten onrechte: het was al van 1994 tot 2001 te zien op RTL4, toen gepresenteerd door Hans van Willigenburg en Mireille Bekooij. Het werd in 1996 briljant geparodieerd door Arjan Ederveen en Tosca Niterink die er Borreltijd met Peter van de Pood en Ellen B. van maakten. Oók legendarische televisie.

De nieuwe versie van Koffietijd was sinds 2010 te zien en heeft net de tweehonderd afleveringen niet gehaald. Vrijdag was de allerlaatste uitzending en als Koffietijd altijd al een warm bad was geweest – zoals vaste gast Claudia Straatman zei – dan was dat bad dit keer extra warm. Dat Karin Bloemen in haar ode aan Koffietijd nog valser zong dan Mia en Dion deed er niet toe. En dat Mark Rutte er zelf niet was om zijn persoonlijke boodschap af te leveren (“Bedankt voor al die jaren gezelligheid! Jullie zijn kanjers!”) temperde de welhaast hysterische feestvreugde evenmin.

Twee uur lang haalden de vijf presentatoren – Loretta, Quinty, Vivian, Pernille en Patrick – met een trits aan gasten herinneringen op aan al die jaren pretentieloos koffiegeleuter. Een koektrommel vol vrolijke anekdotes en dito fragmenten ging open. Voor wie het programma voor het eerst zag moet het zijn geweest alsof je op een reünie was van een vriendengroep waar je pas onlangs aan bent toegevoegd.

Of die kijker zoveel gemist heeft al die jaren mode- en beautytips, valt te betwijfelen; aan de beautytafel kwamen de obligate tips niet verder dan ‘koop kleding die bij je past’ en ‘doe vooral wat je leuk vindt’. De vakantietip, even later, was letterlijk niet grensverleggend: ‘ga met een frisse blik kijken naar je eigen omgeving’.

Gezondheidsexpert Hetty Crevecour was vooral trots op de ‘vaginaweken’ en dat je het om tien uur ’s ochtends op live-tv over vagina’s kon hebben.

Uiteindelijk vatte schrijver Kluun in zijn ode de ontspannen sfeer van Koffietijd nog het best samen: “Het is een programma met een 9,6 op de schaal van muts. Maar onder de deken van koekjes en cappuccino zat een zwaar onderschatte interviewkracht verborgen die de ongeharnaste mens achter de artiest aan de oppervlakte bracht.”

Dat maakt Koffietijd nog niet bepaald Zomergasten maar wél een programma dat, ondanks de dalende kijkcijfers, een leemte in de ochtend achterlaat – alsof je je dag ineens met decaf moet beginnen.

