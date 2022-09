Dat iets te vriendelijke koppel op vakantie: Peter Terrins subtiele roman is een en al suspense

Beeld Getty Images

Ugh, bestsellers. Doorgaans zijn ze stomvervelend, te dik, en wat door moet gaan voor spanning is opzichtige manipulatie van de lezer. Een belediging. ‘Zou een boek waarin je niet de dader maar de misdaad moet voorspellen niet veel interessanter zijn?’ vraagt Frouke, een van de hoofdpersonen in De gebeurtenis, zich geërgerd af.

Misschien zou ze eens iets moeten lezen van, pakweg, Peter Terrin. Net als zijn eerdere boeken is De gebeurtenis even helder als raadselachtig. De compacte roman is een en al suspense, met een minimum aan plot. Dit is nauwelijks merkbare manipulatie, stukken minder doorzichtig dan de gemiddelde vliegveldthriller, maar minstens net zo dwingend.

Duizelingwekkend

In de handen van een andere schrijver hadden de hoofdlijnen gemakkelijk kunnen ontaarden in een lijvige zeshonderdpagina-roman. Er is een wetenschappelijke doorbraak met sciencefictiontrekjes: het brein van een overleden schrijver wordt in een ‘bio-dock’ geüpload, wat ook na de dood hersenactiviteit en communicatie mogelijk maakt.

Er is een veelbesproken rechtszaak waar de getuigenis van de dode schrijver een cruciale rol in speelt, er is een boek-in-een-boek, een buitenechtelijke relatie zowat aan het sterfbed van een van de gehuwden, en er zijn een stuk of zeven hoofdpersonen, die vrijwel allemaal in de levens van de anderen opduiken, soms zijdelings, soms alles overhoop gooiend.

Duizelingwekkende materie, maar Terrin behandelt het allemaal laconiek, zonder de dramatische lading onschadelijk te maken. De verhaallijn van de deels tot leven gewekte schrijver blijft sensationeel, de implicaties van de ontdekking prikkelend, maar de alledaagse vertwijfeling van de hoofdpersonen is nog spannender. Want waar ként Frouke dat iets te vriendelijke koppel op vakantie toch van? Zag ze die man écht tegen een dienstmeisje aanleunen, of was het gezichtsbedrog? Of een heel andere man?

Voortekenen

De gebeurtenis wordt vanuit zeven perspectieven verteld, soms vanuit de eerste persoon, dan weer vanuit de derde. De spanning, die doet denken aan het werk van Modiano en dat van McEwan, zit ’m er niet zozeer in dat de vertellers onbetrouwbaar zijn – ze maken stuk voor stuk een redelijke indruk. Terrin doet iets subtielers en beklemmenders. Hij suggereert constant, ook als er aan de oppervlakte weinig gebeurt, dat onze waarnemingen, gevoelens of nee: de realiteit zelf onbetrouwbaar is, vol raadselachtige indrukken, griezelige voortekenen, en af en toe een vleug genade.