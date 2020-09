Dat debat tussen Trump en Biden? Iedereen had beter in bed kunnen blijven

Beeld -

“Is er nog iets wat we moeten bespreken of mogen we naar bed?” zei Jeroen Pauw woensdagochtend om kwart over vijf. Op NPO1 was de uitzending rond het eerste verkiezingsdebat tussen Donald Trump en Joe Biden toen al meer dan drie uur bezig.



De publieke omroep in het verre Nederland was er live bij, maar dat was vier en acht jaar geleden ook al zo. Een voorbeschouwing en het nakaarten dat tot diep in de nacht doorging, kon Lips zich van de vorige keren niet herinneren. Nachtelijke uitslagenavonden die eindeloos too close to call bleven natuurlijk wel. Nu leek het wel een voetbalwedstrijd bij Veronica. Voor- en nabeschouwing duurden langer dan het echte werk.

Jeroen Pauw en Sophie Hilbrand presenteerden met popcorn op tafel in bakjes vol stars and stripes. Liefst zes Amerikadeskundigen waren van de partij – er zou er eens een kunnen indommelen. Negentien in de VS wonende Nederlanders praatten mee in een Zoomvergadering.

Er was er maar één op de hand van Trump. Die had Biden (77) zijn hoge leeftijd aangewreven. Trump (74) noemde hem ‘Sleepy Joe’ en Biden zou alleen bij de pinken blijven door doping, ‘performance-enhancing drugs’. Handenwrijvend gingen de Amerikadeskundigen de wedstrijd in.

Het draaide uit op een deceptie. Bekvechten, zei de ene Amerikadeskundige over het debat. Een aanfluiting, zei de andere. Vermoed werd dat de meeste kiezers halverwege waren afgehaakt. “Ik geloof niet dat ik sinds 1980 ooit een slechter debat heb gezien,” zei oud-minister Bert Koenders. “De kiezer ziet twee oude mensen die elkaar de hele tijd in de rede vallen.”

Lekker dan, dacht Lips. Dus iedereen had beter tussen de lakens kunnen blijven. Lips sluit niet uit dat hij vandaag wat sleepy zal zijn en alleen overeind blijft door ‘performance-enhancing drugs’. Sloten koffie.

