Foppe de Jong. Beeld BNNVARA

Lastig altijd, als een carrière met een hoogtepunt begint. Lips noemt dat het Kluiverteffect, want die kon voetballen wat hij wilde, maar mooier dan dat puntertje tegen AC Milan in 1995 ging het toch nooit meer worden. Erik Dijkstra heeft ook zoiets. Die begon zijn televisieloopbaan als vaste cameraman van wijlen Martin Blöte, bekend als Eurokok Martin bij Van Zuks Dus, RTV Noord-Holland. Weet u nog? Lips wel, Lips zal het nooit vergeten.

Maar das war einmal, een mens moet door, óók Erik Dijkstra. Die studeerde ooit geschiedenis en Lips was al eens te spreken over zijn rubriek in De Vooravond over historische figuren. Begeesterd klonk hij daar altijd. Diezelfde bevlogenheid zag Lips nu bij de eerste aflevering van Staken op leven en dood, een docu in drie delen.

Het onderwerp: de April-meistakingen in 1943, een gebeurtenis die meer aandacht verdient volgens Dijkstra. Honderdduizenden Nederlands deden eraan mee, het sentiment van de oorlog veranderde erdoor, er vielen slachtoffers, en toch: een prominente plek in de de oorlogsgeschiedschrijving ontbreekt. In deel één leerde Lips erover aan de hand van nabestaanden, ooggetuigen, historici en Dijkstra zelf, die mooie gesprekken had. Met Foppe de Jong bijvoorbeeld, uit het Groningse dorp Marum.

Als daad van verzet waren daar een paar boomstammen op een veel door de Duitsers gebruikte weg beland. Geen halszaak, zou Lips denken, maar het werd genadeloos afgestraft: zestien dorpelingen werden ervoor doodgeschoten, onder wie een jongen van dertien. Jaren zweeg Foppe erover, tot nu. Aan Dijkstra biechtte hij op het zijn idee was geweest, van de boomstammen. Tijdens zijn leven ging hij kapot aan schuldgevoel.

Dijkstra bracht hem samen met de kleindochters van de Duitse commandant die het bevel tot executie had gegeven. Ze verstonden elkaar, maar vooral: ze begrepen elkaar. Drie maanden na zijn interview met Dijkstra overleed Foppe. Met een schoon geweten, hoopte Lips.

