Darwin Winklaar is modetalent van het jaar

Winnaar Darwin Winklaar, met zijn installatie in de Hermitage. Beeld Peter Stigter

Lichting is een wedstrijd tussen de veertien beste afgestudeerden van de Nederlandse modeacademies, in het leven geroepen om veelbelovend talent een zetje te geven. Volgens de jury, met daarin onder anderen Patta-oprichter Edson Sabajo en breiwizzard Borre Akkersdijk, is het werk van Winklaar nauwelijks met woorden te omschrijven, maar moet je het vooral voelen en ervaren. Zijn winnende installatie, een altaar met diverse stoffen poppen, is gebaseerd op een helingsproces dat zijn moeder op Aruba uitvoerde. Zelf noemt hij zich een slachtoffer van de machocultuur op het eiland waar hij opgroeide.

Winklaar ontvangt een geldbedrag van 10.000 euro en mag in september een presentatie geven tijdens Amsterdam Fashion Week.

Ook Irene Ha (24) werd beloond. Zij opereert op sociale media als Baby Reni, wat staat voor een wereldwijde community van mensen die Ha via internet vond en waarmee ze samen creëert. Ha, van Vietnamese komaf en eveneens in 2020 afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie, kreeg een jaar lang juridisch advies toegezegd van advocatenbureau Van Kaam. Een welkom aanbod bij een startend modebedrijf.

Dylan Westerweel, winnaar van de vorige Lichting, toonde na afloop zijn nieuwste collectie Claude, kort gezegd een liefdesbrief aan queer schoonheid.