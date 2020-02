Dappere Daphne kopte een voorruit kapot, maar zet door

Niet zonder ons, NPO1. Beeld -

Omroep Max zond maandag de eerste aflevering uit van Niet zonder ons, waarin zes personen met niet aangeboren hersenletsel weer aan een baan worden geholpen, en wel door Martine van Os en de bij het onderwerp ‘hersenen’ onvermijdelijke neuropsycholoog Erik Scherder. Toevallig kent Lips van zeer dichtbij iemand met hersenletsel, dus ging hij met meer dan gemiddelde belangstelling kijken.

De helft van de zes deelnemers had te kampen met dementie en alzheimer, maar er zat ook een jonge vrouw bij, de 26-jarige Daphne, die hersenletsel overhield aan een verkeersongeluk. Ze werd in 2013 in de buurt van de Arena geschept door een auto toen ze op haar fiets niet uitkeek bij het oversteken. Vervolgens lag ze twee maanden in coma. Met Martine van Os ging ze terug naar het kruispunt ‘waar mijn leven ineens een andere richting inging’, zoals ze het zelf zei. Lips had medelijden met haar: sta je daar ineens op de plek des onheils, in de regen nog wel.

“Het is anders gelopen dan gepland, dat gebeurt weleens in het leven,” probeerde Daphne te relativeren, maar de diepe zucht die ze vervolgens slaakte, sprak boekdelen.

Toch bleef ze niet bij de pakken neerzitten: ze ging aan het werk als serveerster in een restaurant in Utrecht. “Ik ben niet bang om te falen. Ik ben voor een auto gefietst die ik niet had gezien en ik heb een voorruit kapot gekopt. Dus ik heb al ultiem gefaald.” Waarna ze er met een brede glimlach aan toevoegde: “Zo, dat heb ik mooi gezegd hè!”

Lips gunde alle deelnemers een nieuwe baan, maar Dappere Daphne had meteen een warm plekje in zijn hart veroverd.

