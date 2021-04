Danstalent Juliano Nunes maakt furore als choreograaf: ‘Het podium zelf mis ik niet’

In Alignment laten Anna Ol en James Stout in zes minuten zien hoe zon en maan met elkaar verbonden zijn. Beeld Nina Tonoli

Pas drie jaar is Juliano Nunes (Brazilië, 1990) choreograaf, toch maakte hij al een dozijn balletten over de hele wereld. Les Grands Ballets Canadiens, Pennsylvania Ballet, The Royal Ballet Londen, Mariinsky Ballet, Ballet van de Parijse Opera en Nederlands Dans Theater prijken op zijn cv.

“Zodra je iets doet wat iemand mooi vindt,” zegt Nunes, “word je opnieuw gevraagd. Er is intensief contact tussen gezelschappen en veel mensen zien mijn creaties die ik op YouTube en Instagram plaats. Het is een sneeuwbaleffect.”

“Ik ben ook niet bang om met beroemde dansers te werken: ze inspireren me enorm. Juist als je ze al lang bewondert is het een ‘pinch me’-moment als je in de studio tegen ze kunt zeggen wat jij wil maken.”

Zelf danste hij eerst hiphop en jazz, pas op zijn achttiende dook Nunes in de wereld van het ballet. Als danser vertolkte hij werk van onder andere Jiri Kylián, Hans van Manen, Ohad Naharin en Annabelle Lopez Ochoa. Wie hem het meeste inspireert, vindt hij moeilijk te zeggen.

“Iedereen met wie je hebt gewerkt, schijnt in je eigen creaties door. Ik probeer me niet door het werk van een specifieke choreograaf te laten leiden. Ik hou bijvoorbeeld erg van de bewegingsstijl van Naharin, maar ik laat me inspireren door dingen uit de wereld om mij heen: de natuur, strijd tussen mensen, enzovoort. Er is zoveel wat je kunt omzetten in dans. De sfeer van de muziek is voor mij bepalend; ik ben echt een mood creator. De klanken kunnen eigentijds zijn, zoals die van Guillaume Ferran of Kirill Richter, maar ik hou ook erg van Bach, Schubert en Debussy.”

Nieuwe start

Het was Sidi Larbi Cherkaoui, leider van Ballet Vlaanderen en het moderne dansgezelschap Eastman, die hem als eerste uitnodigde een eigen stuk te maken. Vijf jaar geleden voegde Nunes zich bij het eerstgenoemde gezelschap.

“Op dat moment zat ik in Duitsland, waar ik een balletopleiding heb gevolgd en in verschillende gezelschappen heb gedanst, en ik was tamelijk ongelukkig. Ik gaf het dansen een beetje op en twijfelde of ik alsnog naar de kunstacademie zou gaan. Een vriend van me wist dat het Ballet Vlaanderen nieuwe dansers zocht. Toen ik na mijn auditie werd aangenomen kon ik in Antwerpen een nieuwe start maken.”

“Wat me erg aantrok, is dat er onder leiding van Cherkaoui veel nieuwe, eigentijdse dingen werden uitgeprobeerd. We studeerden Kaash van Akram Khan in en ik kreeg een prominente rol. Dat betekende heel veel voor me en ik ontving ook veel positieve reacties van publiek. In zijn gezelschap ben ik echt gerijpt. In nieuw werk van andere choreografen was ik altijd erg creatief en uiteindelijk heb ik mijn eerste eigen stuk gemaakt: Back forward back. Met dat duet, over keuzes uit het verleden, is alles begonnen.”

Meer volgers

Drie jaar geleden verliet Nunes het gezelschap. “Ik was best gelukkig in die twee jaar als danser daar, maar choreograferen geeft me pas echt voldoening. Ik wilde meer vrijheid als maker en had inmiddels ook steeds meer volgers op social media. Toen heb ik de sprong gewaagd.”

“Ik ben nu gelukkig; ik heb geweldige connecties met telkens nieuwe dansers die ik bewonder en die me inspireren. Ik mis het podium zelf niet. Ik kijk ook graag naar dans in het publiek.”

De afgelopen weken streek Nunes via Zoom neer bij Het Nationale Ballet om een nieuw duet te maken voor solisten Anna Ol en James Stout. Daarin danst het tweetal op Thunders and Lightnings uit Music for weather elements van de Italiaanse componist Ezio Bosso. In zes minuten laten ze ons zien hoe zon en maan met elkaar verbonden zijn.

“Ik denk dat het heel mooi is. Anna is een prachtige danseres en James is ook een ongelooflijk goede danser. Het was heerlijk om met ze samen te werken.”

Juliano Nunes. Beeld Nicha Rodboon

Alignment/Juliano Nunes bij Het Nationale Ballet in Spring Special – online: 5/4 (15.00u), herhaling 10/4 (20.15u)