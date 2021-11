Danser en choreograaf Perry Gits wint Culturele Prijs Noord-Holland

Perry Gits. Beeld Ahmet Polat

Gits kreeg de stimuleringsprijs ter waarde van 15 duizend euro, in de vorm van een oversized bokaal van Rietveldstudente Rebecka Hultman, vrijdagmiddag in de Tolhuistuin uit handen van Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland en voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland.

Gits behoort tot de eerste generatie ballroom/vogue-performers in Nederland. Hij is wedstrijddanser, geeft les en heeft samen met Zelda Fitzgerald twee ‘balls’ (wedstrijden) georganiseerd onder de noemer The Black Pride Ball. Eerder was Gits te zien in de musicals Dreamgirls en Hair.

Volgens de jury heeft Gits zich in de moeilijke coronaperiode onderscheiden met zijn ‘prachtige voorstelling Perry’. Dit hedendaagse muziektheater, gemaakt in samenwerking met de Tafel van Vijf, gaat over actuele thema’s, gekoppeld aan parallelle verhalen uit onze geschiedenis, verbonden met historische objecten in musea.

Extra prijs

Omdat de Culturele Prijs Noord-Holland dit jaar een stimuleringsprijs is en alle vijf genomineerden een steuntje in de rug kunnen gebruiken, reikt het Prins Bernhard Cultuurfonds dit jaar een extra prijs uit ter waarde van 30 duizend euro.

De overige genomineerden; Massih Hutak, Otion, Luan Buleshkaj & Fouad Lakbir en Nina Elisa-Euson, Ferhat Kaplan, Remco Hazewinkel & Yeliz Dogan – mogen elk een deel van dit bedrag besteden aan de productie van een eigen voorstelling in 2022.