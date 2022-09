Danny had de vieze sokken van Cruijff gemist – alle vormen van liefde geportretteerd in de Hermitage

Verboden liefde, romantische liefde, onbeantwoorde liefde, gevaarlijke liefde... In de tentoonstelling Love Stories – Kunst, passie & tragedie zijn álle vormen van liefde te zien. De meer dan 125 werken – schilderijen, foto’s en één videowerk – zijn afkomstig van de National Portrait Gallery in Londen.

De tentoonstelling, die eerder door de Verenigde Staten heeft gereisd, is verrijkt met 16 portretten van Nederlanders en Nederlandse kunstenaars, geselecteerd in samenwerking met conservatoren van de Dutch National Portrait Gallery (tentoonstellingsmakers zonder eigen gebouw). Samen tonen ze de invloed die liefde en verlangen door de eeuwen heen hebben gehad op de portretkunst – van zestiende-eeuwse schilderijen tot hedendaagse fotografie, van de hand van wereldvermaarde kunstenaars zoals Anthony van Dyck, Ferdinand Bol, Carel Willink, Lee Miller en David Hockney.

Het hart van de tentoonstelling wordt gevormd door de liefdesverhalen van een aantal legendarische liefdeskoppels, spraakmakende stellen, creatieve koppels en wereldvermaarde muzen, onder wie Oscar Wilde en Lord Alfred Douglas, Connie Palmen en Ischa Meijer, John Lennon en Yoko Ono, David en Victoria Beckham, prins Charles en prinses Diana en Johan en Danny Cruijff. Aansprekende verhalen over de liefde in al haar vormen, vanuit universele, herkenbare (maar ook nogal inwisselbare en overlappende) thema’s, van romantiek, obsessie en euforie tot tragiek en verlies. ‘Kunst, passie & tragedie’ is de goed gekozen ondertitel van deze fijne tentoonstelling.

Laurence Olivier en Vivien Leigh

Op het tentoonstellingsaffiche staan de acteurs Laurence Olivier en Vivien Leigh, in 1937 geportretteerd door een onbekende fotograaf in de trein op weg naar Denemarken, waar ze samen Hamlet gingen opvoeren. De twee ontmoetten elkaar voor het eerst in 1935; na afloop van het toneelstuk Mask of Virtue complimenteerde Olivier Leigh met haar optreden.

Volgens de overlevering begon hun spraakmakende romance twee jaar later op de set van het romantische drama Fire over England – beiden waren toen nog getrouwd. Pas in 1940 scheidden beide koppels en op 31 augustus werd het huwelijk voltrokken tussen Leigh en Olivier, ‘het koningspaar van het witte doek’.

“Dit was een liefde waar ik niet echt om zat te springen, maar waar ik in werd gezogen,” aldus Olivier. “Ik kon Vivien niet weerstaan... Geen enkele man eigenlijk.”

Portret van Wigbold Slicher en Elisabeth Spiegel door Ferdinand Bol, 1656

In 1656 schilderde Rembrandtleerling Ferdinand Bol dit portret van het Amsterdamse echtpaar Wigbold Slicher en Elisabeth Spiegel. Het is een portrait historié, een portret waarop de echtelieden figureren als mythologische wezens – in dit geval Paris en Venus. Slicher is gekleed in rood fluweel en reikt Spiegel een appel aan, symbool voor haar ongeëvenaarde schoonheid. Zij heeft het bovenstukje van haar jurk losgemaakt, waardoor een roomblanke borst zichtbaar wordt, en omhelst een blozende, zo goed als naakte cupido. Het gereformeerde stel was tevreden over het frivole portret; het doek hing in hun ontvangstkamer, zodat de visite er goed zicht op had.

Tekst gaat verder onder de foto.

Portret van Wigbold Slicher en Elisabeth Spiegel door Ferdinand Bol, 1656. Beeld Ferdinand Bol

Peter Pears en Benjamin Britten door Kenneth Green, 1943

De Engelse componist, pianist en dirigent Benjamin Britten en tenor Peter Pears ontmoetten elkaar in 1934, toen laatstgenoemde lid was van de BBC Singers. Het was het begin van een creatief partnerschap én een levenslange liefdesrelatie. Een liefdesrelatie die lange tijd verboden was. Sterker: er stond levenslange gevangenisstraf op, pas in 1967 werd seks tussen mannen gelegaliseerd in Engeland. Op dit fijnzinnige, ontroerende maar dus ook gevaarlijke ‘huwelijksportret’ leunt Britten tegen Pears aan, een gebaar dat te intiem is om alleen een band tussen collega’s of vrienden te suggereren.

David Beckham door Sam Taylor-Johnson, 2004

De Britse kunstenaar Samantha Taylor-Johnson filmde stervoetballer, stijlicoon annex sekssymbool David Beckham in 2004. Hij speelde toen bij Real Madrid, dat hem een jaar eerder voor bijna dertig miljoen euro van Manchester United had gekocht. Beckham doet een dutje na een training; een uur lang kun je hem van heel dichtbij bewonderen/aanbidden – zijn ontblote borst, de diamanten in zijn oren, de gouden kettinkjes om zijn nek, de kluwen hippe bandjes om zijn pols, de tatoeages op zijn schouders. Beckham waant zich onbespied – of acteert in ieder geval alsof. Het maakt hem sensueel en kwetsbaar tegelijk – de titel David verwijst niet voor niets naar Michelangelo.

Mick en Bianca Jagger door Patrick Lichfield, 1971

De Nicaraguaanse Bianca Pérez-Mora Macias en Mick Jagger leerden elkaar in september 1970 kennen op een feest na een Rolling Stonesconcert in Frankrijk. Op 12 mei 1971 – zij was vier maanden zwanger – trouwden de twee in Saint-Tropez. De Britse mode- en societyfotograaf (en achterneef van koningin Elizabeth II) Patrick Lichfield was er de hele dag bij, en maakte onder meer deze fantastische foto – let op Jaggers gelukzalige glimlach en de open champagnefles op zijn schoot – vanaf de bijrijdersstoel in de Bentley. Het huwelijk duurde tot 1978, toen Jagger – een eveneens breed uitgemeten – affaire kreeg met Jerry Hall. Bianca zag het anders: ‘Mijn huwelijk eindigde op mijn trouwdag.’

Prince Charles en Diana, Princess of Wales door Patrick Lichfield, 1981

Het huwelijk tussen de Britse kroonprins Charles (32) en Diana Spencer (20) was het eerste koninklijke huwelijk dat live op televisie werd uitgezonden. Er keken meer dan 750 miljoen mensen. Het werd gezien als ‘een modern sprookje’. Maar het sprookje was van korte duur, omdat Charles zijn relatie met Camilla Parker-Bowles nooit echt beëindigd bleek te hebben. Dit ongemakkelijke huwelijksportret is ook weer gemaakt door Lord Patrick Lichfield, gezien zijn connecties met de Queen de officiële huwelijksfotograaf. Diana draagt een sluier van ruim 12 meter geborduurd met pailletten. Die zat vast aan de Spencertiara, een erfstuk van haar familie. Diana was niet gewend aan het dragen van een tiara en zei dat ze er ‘knallende koppijn’ aan overhield.

Johan Cruijff en Danny Coster, 1968

Johan Cruijff, opgegroeid in de Akkerstraat in Betondorp, waar ze samen een groentewinkel hadden, ontmoette Danny Coster – de dochter van de rijke juwelenhandelaar Cor Coster uit Amsterdam-Zuid – op de bruiloft van zijn ploeggenoot Piet Keizer. Bij wijze van grap stelde Cruijff haar voor als zijn vrouw. Een jaar later was ze dat echt. Op deze fijne ANP-foto zitten de twee in hun slaapkamer op het hartvormige bed met nepsatijnen lakens. Danny, die met haar styling Cruijff al snel had veranderd in het voetbalequivalent van een popster, heeft zijn vieze sokken kennelijk over het hoofd gezien.

Love Stories – Kunst, passie & tragedie: t/m 8 januari 2023 in de Hermitage, Amstel 51.