Danny Ghosen werd zelf door de politie tegen een winkelpand gedrukt

Danny's wereld. Beeld VPRO

Danny Ghosen, programmamaker en professioneel lefgozer, ging voor zijn nieuwe programma Danny’s wereld weer eens het hol van de leeuw in. De afgelopen jaren had Lips al een beeld gekregen van hoe die wereld eruitzag: als een plek vol boze, al dan niet gewelddadige mensen die hun informatie doorgaans niet uit kranten halen. Drillrappers, motorbendes, zendmastverbranders: Ghosen vraagt ze graag wat hen bezielt.

Donderdagavond zagen we hoe de presentator zich mengde in de avondklokrellen in Rotterdam, eerder deze week. Op zich al een adrenalineverhogende onderneming, maar Ghosen besloot ook nog mee te lopen met een persfotograaf. Een dag eerder was een collega-fotograaf in Haarlem nog met een baksteen bekogeld, in het weekend was een cameraploeg van de NOS op Urk aangevallen met pepperspray. Maar als je wilde weten wat rellende jongeren bezighield, moest je ze dat vragen.

Het duurde niet lang voor de eerste relschoppers staande werden gehouden. Ghosen vroeg eentje wat hij hier kwam doen. “Spanning zoeken.” Anderen kwamen ook vanwege ‘fuck de overheid’ en ‘sensatie man, plunderen en zo’. Geheel volgens voorspelling van de fotojournalist, die uit ervaring sprak, werden de straten grondig schoongeveegd zodra de avondklok inging.

Net toen Ghosen op een groepje jongeren afstapte om te vragen of ze niet bang waren aangehouden te worden, werd hij zelf door de politie tegen een winkelpand gedrukt. Foutje: de politie had zijn perskaart niet gezien. Kon ook niet, want die zat in zijn broekzak, uit angst om door relgekken voor schietschijf te worden aangezien. Louche motorbendes interviewen was blijkbaar makkelijker dan hier laten zien dat je journalist bent.

De persfotograaf maakte een foto van Ghosen in zijn benarde positie. Niet omdat hij er lol in had – katten in bomen fotograferen was leuker en lucratiever. Maar nieuws was nieuws.

