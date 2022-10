Danny Ghosen sprak een huilende vader van een in Qatar overleden arbeidsmigrant

In de schaduw van het WK Beeld VPRO

We zijn er weer bij, maar god, wat hebben we weinig zin in dat WK in Qatar. Om te zien of de voorpret ook helemaal naar nul kon, keek Lips naar de eerste aflevering van het drieluik In de schaduw van het WK, waarin Danny Ghosen de oncomfortabele vragen nog maar eens stelde.

Meteen op het vliegveld van Kathmandu vroeg Ghosen aan Nepalese arbeidsmigranten waar ze naartoe gingen. Even later sprak hij een jongen die zichzelf naar de gallemiezen had gewerkt bij de bouw van het stadion waarin Oranje over een paar weken tegen Senegal speelt. Leuk om te zien, zei hij nog beleefd toen Ghosen hem de foto’s van het stadion toonde op z’n telefoon, maar z’n nieren deden het niet meer.

Iets eerder op de dag had Lips nog gelezen hoe Tamim bin Hamad al-Thani, de emir van Qatar, in een tv-toespraak geklaagd had over de ‘haatcampagne’ tegen zijn land. Verzinsels, noemde hij het, en achterhaalde informatie.

Maar er was weinig achterhaalds aan de broer en de huilende vader van een overleden arbeidsmigrant waar Ghosen mee sprak. Ontroerend en om woedend van te worden: het bedrijf waar de jongen voor werkte kwam nooit over de brug dus de vader zit nu met schulden, naast zijn onmetelijke verdriet. En nog even door, nu met een ronselaar die uit de doeken deed hoe hij straatarme Nepalezen onder valse voorwendselen naar het front, of nou ja, de bouwplaats in Qatar stuurde.

Lang duurde het allemaal niet maar het was Ghosen gelukt: Lips had er nu echt geen zin meer in.

