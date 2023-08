Danny en Michael Philippou over hun horrorfilm Talk to Me: ‘Als je echt gelooft in de personages, raakt hun ellende je meer’

De Australische horrorfilm Talk to Me geeft een slimme hedendaagse twist aan het aloude bezeten-door-geestengenre. Broers Danny en Michael Philippou: ‘We zochten naar een hedendaagse variant van het ouijabord.’

De Australische broers Danny en Michael Philippou maakten naam met hun YouTubehorrorkanaal RackaRacka, goed voor ruim 2 miljard views. Met Talk to Me maken ze een gedroomd filmdebuut. Hun horror werd in januari juichend ontvangen op indiefilmfestival Sundance. Het leverde de broers tal van aanbiedingen uit Hollywood op.

Op het filmfestival van Berlijn in februari gaven de broers, twee spraakwatervallen die als uit één mond spreken, tekst en uitleg bij de film, waarin een groep tieners aan de haal gaat met een houten hand waarmee je contact kunt leggen met de doden. Of eigenlijk gaat de hand met hen aan de haal in deze effectieve schrikmachine, die een slimme moderne twist geeft aan de aloude bezeten-door-geestenhorror.

Hoe was het om te schakelen van korte YouTubefilmpjes naar een speelfilm?

“Het was een verademing om echt de tijd te kunnen nemen om personages uit te denken en iets te maken waar meer van onszelf in zit. En op de set ging het allemaal veel langzamer. Voor YouTube rennen we gewoon rond met een paar vrienden en een camera, hier waren veel meer mensen bij betrokken. Maar dat wisten we al: voordat we RackaRacka begonnen, hebben we allerlei baantjes op filmsets gehad. We pakten alles aan, vaak zelfs onbetaald, om te kunnen zien hoe het er op een set aan toegaat.”

Waar kwam het idee voor Talk to Me vandaan?

“Een belangrijke inspiratiebron was iets dat een van onze buurjongens overkwam. Wij waren een soort grote broers voor die jongens, we hebben ze zien opgroeien. Een van hen sloeg als tiener aan het experimenteren met drugs en had een keer een enorm slechte trip. Terwijl hij op de vloer lag te shaken, werd hij door zijn zogenaamde vrienden gefilmd en uitgelachen. Toen we die beelden zagen, greep dat ons enorm aan en het is ons altijd bijgebleven.”

Michael (l) en Danny Philippou. Beeld Matt Winkelmeyer/Getty Images

Hoe kwamen jullie op de hand als medium naar de doden?

“We zochten naar een hedendaagse variant van de ouijaborden. Een hand voelde als de perfecte visualisering van de thema’s waar de film om draait: de connecties tussen mensen, hoe die ontstaan of geforceerd worden, maar ook de omgang met een verslaving en hoe duistere emoties een mens in hun greep kunnen houden.”

Hoe bovennatuurlijk het ook wordt, de personages blijven geloofwaardig.

“We hebben er hard aan gewerkt om dingen zo echt mogelijk te laten aanvoelen. Dat zijn voor ons de beste horrorfilms: als je echt gelooft in de personages. Want dan raakt het je ook meer als ze in de ellende komen. We zochten naar personages en onderlinge relaties die je kunt geloven, door te putten uit echte ervaringen, gesprekken en mensen. En door de horror klein te houden; geen wereldwijde rampspoed, maar iets in een buitenwijk.”

Geldt dat klein houden ook voor de special effects?

“Zeker. Het belangrijkste was dat we de effecten zo praktisch mogelijk wilden houden, dus geen computerwerk. Dat ziet er gewoon beter uit. En computereffecten lijken veel sneller te verouderen. Als je nu naar CGI van tien jaar geleden kijkt, ziet het er niet uit, terwijl een goedkope Japanse splatterfilm uit de jaren tachtig nog steeds overeind blijft.”

