Danny Blind bleek toch best een heel open persoon

Gisteren begon het tweede seizoen van Meer dan goud, een EO-programma waarin ‘de mens achter de medaille’ wordt gezocht. Voor deze zoektocht zijn in een kasteel zes ex-sporters bij elkaar gebracht die om de beurt een dag mogen vertellen over de hoogte- en dieptepunten in hun carrière en hun leven.

In de eerste aflevering stond Danny Blind centraal en hij zei meteen: “Ik ben niet een superopen persoon.” Dan moet je misschien niet aan zo’n programma meedoen dacht Lips nog, maar de bescheiden Zeeuw bleek een behoorlijk open persoon die al aan het ontbijt – geflankeerd door jeugdfoto’s van hemzelf – van wal stak.

Op rustige toon haalde Blind herinneringen op aan zijn jeugd op Walcheren, waar hij als verlegen jongetje zijn voeten liet spreken. Toen hij vertelde over zijn vijf jaar oudere broer, die in 1973 overleed na een botsing met zijn brommer, schoot hij even vol. Aan het eind van het ontbijt was Blind bij zijn overstap van Sparta naar Ajax aangekomen, maar toen was het tijd voor een potje boerengolf, dat Lips niet kon boeien.

Interessanter werd het aan het diner waar Blind doorvertelde over het tijdperk-Ajax, met als topjaar 1995, waarin hij met Ajax de Champions League won en de beslissende penalty nam in de wedstrijd om de wereldbeker.

Over zijn mislukte baan als bondscoach – WK 2018 mis­gelopen – was hij eerlijk: “Van Gaal kan managen, Cruijff laat managen, ik krijg dat niet voor elkaar. Ik ben een goede trainer op het veld maar niet daarbuiten.”

Lips had graag nog wat meer over zijn relatie met Daley gehoord, maar kon zich tevredenstellen met Blinds slotconclusie: “Koester wat je hebt, en prijs je rijk als het goed gaat met je gezin en je vrienden. En wees er als het minder goed gaat.”

