Dankzij het ‘hazenlipblokje’ ging het 1 minuut niet over corona op tv

Patrick Laureij en Jan Jaap van der Wal in Dit was het nieuws. Beeld Dit was het nieuws

Het besluit om alle live-programma’s zonder publiek op te nemen vanwege de corona-angst trof ook de finale van Wie is de Mol? Normaal staan er kuddes ‘Molloten’ in het Vondelpark bij VondelCS, nu was het daar uitgestorven.



Zelfs kandidaat Johan Goossens had afgezegd wegens ziekte. De onthulling dat countryzanger Rob Dekay - de Aldi-versie van Waylon - de Mol bleek te zijn viel daardoor nogal in het water.

En de aankondiging van presentator Rik van de Westelaken dat er na de zomer nóg een seizoen komt werd met bescheiden enthousiasme ontvangen, waar er normaal ongetwijfeld een gejuich onder de massa Molloten te horen was geweest.

Ook Dit was het nieuws moest het zaterdagavond zonder publiek stellen. Dodelijk voor een programma dat het van snelle grappen moet hebben, want menig grap viel dood in de lege zaal.

Maar de situatie leverde ook nieuw materiaal op: toen presentator Harm Edens een voorgebakken kwinkslag van de autocue voorlas merkte Jan Jaap van der Wal op dat deze grap ook mét publiek dood was gevallen. Van der Wal vergeleek de corona-angst met Wie is de Mol?: je weet nooit wie corona heeft en wie niet. Het kon volgens hem ook geen toeval zijn dat juist dit seizoen van Wie is de Mol? in China was opgenomen.

Dat gast en rapper Snelle een hazenlip heeft, deed Van der Wal opmerken dat het om nog een andere reden een historische avond was: het was waarschijnlijk de eerste keer dat er op de Nederlandse televisie twee mensen met een hazenlip te zien waren. Hij wilde van zijn hazenlip-genoot weten hoe het mogelijk was dat hij kon roken, ‘want dat kunnen wij toch niet?’ En: “Kun je ook een ballon opblazen?”

Het ‘hazenlipblokje’ was een curieus intermezzo dat weinig met het nieuws te maken had. Maar daardoor ging het gelukkig één minuut niet over corona op televisie.