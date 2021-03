Dankzij Hare Krishna kwam Tony van de wiet af

Iedereen verlicht. Beeld -0

Vroeger zag Lips ze nog weleens door de Kalverstraat gaan. In een optocht trokken ze dan richting Dam, allemaal in oranjeroze gewaden en de meesten met een staartje hangend aan een verder kaalgeschoren hoofd. ‘Hare Krishna’ zongen ze, begeleid door Indiase muziekinstrumenten.

Dat is er niet meer, was Lips in de veronderstelling. Wellicht dat dat te maken heeft met het feit dat hij nooit meer door de Kalverstraat slentert, want de Krishna’s trekken kennelijk nog steeds door de stad. Was tenminste te zien in Iedereen verlicht, het programma waarin Narsingh ­Balwantsingh op zoek gaat naar verlichte mensen.

De Krishna’s zijn wel met hun tijd meegegaan, zei Kadamba Kanana Swami, al een leven lang onderdeel van de gemeenschap. Vroeger betekende aansluiting dat je alles achter je liet en in de tempel ging wonen. “Maar vandaag de dag leiden velen een burgerleven.”

Zo was er Tashana Krishna Dasa, geboren Tony. Je ziet hem chantend lopen door een Vinex-wijk, een stevige vechthond aan zijn zijde. Collega’s, hij is glasvezelkabelmonteur, weten het wel van hem, zei hij. Kennismaking met de Krishna’s hielp hem onder meer van de wiet af.

Het waren fraaie beelden van Amsterdam in de jaren zestig en zeventig. De tijd dat vanaf het Museumplein nog ‘The Magic Bus’ vertrok naar Delhi: voor 100 dollar zat je in India. En dat de Krishna’s een pand betrokken op de Wallen. “De prostituees hadden medelijden dat we op de grond sliepen, die kwamen een bed brengen.”

Helaas was het allemaal een beetje weinig. Het is vast een heidens karwei, gelukzalige mensen interviewen zonder te verzuipen in meditatieve platitudes. Maar Lips had graag geweten hoe hij dan precies in een zuivere staat zou moeten geraken. In plaats daarvan begon hij zich, nadat de historische beelden gedaan waren, een beetje te ergeren. Misschien is hij nog niet zo verlicht.

