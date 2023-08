Dankzij Diederik van Vleuten geloven we in de net afgewende Derde Wereldoorlog

Dankzij de authentieke beelden beleef je de opbouwende internationale spanningen mee als op een CNN-achtige nieuwszender. Beeld BNN VARA

Een uurtje maar – zo dicht kwam de mensheid volgens de documentaire Hoog spel in de Oost bij een oorlog die gemakkelijk had kunnen uitlopen op de Derde Wereldoorlog. En dat allemaal dankzij het kleine, koppige Nederland. Diederik van Vleuten vertelt het met net zoveel enthousiasme als toen hij zijn eigen familiegeschiedenis binnenstebuiten keerde, en dan geloven we het graag. Zestig jaar geleden, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog: bijna een hete oorlog met Indonesië en de Sovjet-Unie.

Die vergeten geschiedenis wordt blootgelegd in een bijzonder documentairedrieluik, gemaakt in opdracht van BNNVara. Nederland had Indië verloren, maar hield Nieuw-Guinea als ‘landje voor achter de hand’. Onherbergzaam en met de oorspronkelijke bewoners die nog leefden in het stenen tijdperk. Maar: rijk aan bodemschatten.

Er volgde een beschavingsoffensief om het land te moderniseren. Omdat de Nederlandse bevolking maar matig enthousiast was, werd grif geïnvesteerd in propagandafilms. In kleur! Daarmee konden de makers van deze documentaire putten uit zoveel authentieke beelden uit de jaren vijftig en zestig dat je de opbouwende internationale spanningen meebeleeft als op een CNN-achtige nieuwszender.

De herinneringen van ooggetuigen doen de rest. De ambtenaar van toen kan er nog steeds niet over uit dat hij als 20-jarige aan het hoofd werd gesteld van een district zo groot als Zeeland, Noord-Brabant en Limburg bij elkaar. Aan hem de taak om zijn stukje Nieuw-Guinea op te stuwen in de vaart der volkeren: wegen aanleggen, maar ook vaccinatiecampagnes organiseren en koppensnellers arresteren.

De dienstplichtige militairen van toen vertellen hoe groen ze waren na hun aankomst, met alleen een training op de Nederlandse hei. In Nieuw-Guinea kregen ze te stellen met Indonesische indringers, bloedzuigers, slangen en een verzengende hitte. Nog steeds slapen ze slecht als de herinneringen aan deze jungle-expedities zich opdringen.

Diederik van Vleuten treedt op als de verteller, maar het uitzoekwerk is gedaan door Foeke de Koe, die eerder met Kees Schaap een bekroonde documentaire maakte over de doofpot die volgde op de scheepsramp met de Van Imhoff in 1942. De theorie dat de Derde Wereldoorlog op het punt van uitbreken stond, wordt in aflevering 1 nog niet helemaal waargemaakt, maar dat komt in het vervolg van dit fascinerende drieluik vast dik voor mekaar.

