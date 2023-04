Dankzij de ‘Banana Boat Song’ leeft hij voort, maar Harry Belafonte was bovenal een activist

Zanger Harry Belafonte in 2016. Beeld WireImage

Harry Belafonte was als niet-witte zanger halverwege de vorige eeuw baanbrekend. In de jaren vijftig bestormde hij de Amerikaanse hitlijsten in een tijd waarin de scheidslijn tussen wit en zwart in zijn vaderland nog schrijnend aanwezig was.

Hij was Elvis Presley net voor en was mede daarom de eerste soloartiest die miljoenen exemplaren van een elpee verkocht.

Belafonte maakte snel naam

In zijn geval was dat het album Calypso uit 1956, waar behalve Day-O (the Banana Boat Song) ook de hit Jamaica farewell op stond. Belafonte maakte snel naam en gaf een grote minderheid in de VS behalve een stem ook een gezicht. En zelfvertrouwen.

Hij werd een populaire liveartiest die eind jaren vijftig optrad in New York, maar ook in Las Vegas en Los Angeles. Het succes leidde tot een bescheiden acteursloopbaan in Hollywood.

Harold George Bellanfanti jr, zoals hij op 1 maart 1927 ter wereld kwam in New York, was een kind van immigranten. Zijn moeder kwam uit Jamaica, zijn vader uit Martinique. In zijn jeugd woonde hij vijf jaar bij zijn grootmoeder op Jamaica. Zijn achtergrond en de tijdsgeest wakkerden zijn sociale interesse aan. Meer nog dan in de muziek en films wilde hij iets betekenen op maatschappelijk vlak, iets dat mede werd beïnvloed door zijn tijd bij de marine, waar hij diende tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Martin Luther King

Belafonte werd lid van de burgerrechtenbeweging en kwam in contact met dr. Martin Luther King. Belafonte steunde King in woord en gebaar; hij financierde een deel van diens activiteiten en betaalde ook een borgsom om King en een aantal medestanders uit de cel te krijgen nadat ze vanwege hun acties waren gearresteerd.

Belafontes huis in New York werd een uitvalsbasis voor King als hij in de stad was. En omdat King bedreigd werd, sloot Belafonte in het geheim een levensverzekering af, met de familie van King als begunstigden. Nadat zijn vriend in 1968 was vermoord, zag Belafonte erop toe dat zijn nabestaanden het financieel konden redden.

Zijn hele leven hield Belafonte oog voor minderbedeelden. In de jaren tachtig manifesteerde hij zich zichtbaar met meerdere acties. Hij hielp met het organiseren van de culturele boycot tegen Zuid-Afrika, waar destijds een apartheidsregime bestond.

Ook hielp hij bij het opzetten van het beroemde Live Aidconcert in 1985 en bij het artiestencollectief USA For Africa, dat een wereldhit scoorde met We are the world. De opbrengsten van die initiatieven werden ingezet voor de bestrijding van hongersnood in Afrika.

We are the world

Het idee voor We are the world kwam van Belafonte, die op zijn beurt was geïnspireerd door de Britse kerstsingle Do they know it’s Christmas? van Band Aid. Hij zocht een Amerikaanse variant en liet uiteindelijk Lionel Richie en Michael Jackson samen het lied componeren waarop vele wereldsterren zouden meezingen.

Belafonte overleed dinsdag thuis in Manhattan aan de gevolgen van hartfalen.

