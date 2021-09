Daniel Craig stopt na No Time to Die: ‘James Bond zal zich opnieuw aanpassen aan de tijd’

Beeld Nicola Dove

Hij zou nog liever zijn polsen doorsnijden dan terugkeren als de iconische geheim agent James Bond. Het is best spannend om Daniel Craig die inmiddels beroemd geworden sneer – daterend uit 2015, twee dagen na de opnames van zijn vierde 007-avontuur Spectre – voor de voeten te werpen. De Britse acteur heeft de reputatie nukkig te zijn. Wie pech heeft, ziet zijn interviewtijd plotsklaps verdampen. Een interviewtijd van slechts vier minuten. Een moderator helpt de journalist daar allesbehalve fijntjes doorlopend aan herinneren met meldingen in de chatfunctie van Zoom. ‘Nog 30 seconden, nu afronden!’

Dat Craig (53) een buitengewoon ontspannen indruk maakt en voor een digitaal hawaïdecor-tje zelfs geregeld een tevreden glimlach laat zien, is eigenlijk niet heel verrassend. De man die ook vóór Spectre weleens blijk gaf weinig heil meer in Bond te zien, moet opgelucht zijn dat het nu écht voorbij is. Die vijfde film, No Time to Die, vanaf donderdag na een mede door corona geforceerd uitstel van jaren eindelijk in de bioscoop, is zijn zwanenzang. Het gevoel van verlossing knalt bijna uit zijn poriën.

Dat ‘liever mijn polsen doorsnijden’, hoe serieus was dat nou? “Ik denk dat ik na Spectre klaar was om het op te geven,” klinkt het resoluut. “Ik had vooral het gevoel het fysiek niet meer te kunnen opbrengen. Wat is dan nog de reden om door te gaan als Bond? Dus ja, ik meende het echt.”

Speelde dit niet al eerder? “Het zat daarvoor al wel in mijn achterhoofd om ermee te stoppen ja, tot ik lelijk gewond raakte tijdens Spectre (hij brak zijn been, red.). Het idee om nóg een film te maken…? Van het prille begin tot het eind ben je al snel drie jaar zoet met zo’n film. In dit geval kon je daar nog eens 9 maanden aan herstel bij optellen. Ik zag er tegenop dat weer te doen.”

Waardig Bondopvolger

En toch: na Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall en het gewraakte Spectre liet Craig zich wel degelijk overhalen voor nog een rondje stunt- en vliegwerk (hij belandde overigens opnieuw in het ziekenhuis, ditmaal vanwege een enkelblessure). “Gelukkig deed ik het toch en dat meen ik oprecht. Producent Barbara Broccoli (de eindbaas van het Bondimperium, red.) bleef maar aan mijn zijde. Geef het nou wat tijd, zei ze. Tijdens die pauze kon ik mezelf toch weer bij elkaar vegen.”

Craig moest zich met Casino Royale in 2006 bewijzen als een waardig opvolger van Bondvertolkers als Sean Connery, Roger Moore en Pierce Brosnan. Hij moest het gehijg van zo’n beetje de complete wereldbevolking in zijn nek hebben gevoeld. Hoe kijkt hij terug op die tijd? “Mij werd vooral gevraagd voor verandering te zorgen. Ik zei: luister, ik houd van alle dingen die James Bond zo speciaal maken, maar ik wil het wel op mijn eigen manier doen. Geef mij die ruimte en ik doe het. Ik greep terug naar de oorspronkelijke Bondboeken van Ian Fleming en baseerde mijn versie op díe persoon in plaats van op de filmvertolkingen.”

Romantischer dan ooit

Hoe anders ís zijn 007? Hoe kijken we straks op hem terug? Craigs tegenspeler Léa Seydoux, die in No Time to Die terugkeert als Bonds oogappel Madeleine, vat het samen en geeft daarbij voorzichtig wat prijs over de nieuwe film (ook door de pers nog niet gezien). “Hij is zowel complex als herkenbaar. Zeker nu. Het liefdesverhaal staat centraal en Bond is romantischer dan ooit. We leerden Craig kennen als een koele kikker die langzaam zijn hart opende voor Madeleine. Hij is menselijker geworden, we voelen ons echt met hem verbonden.”

Regisseur Cary Fukunaga (True Detective, Beasts of No Nation) zal de laatste opnamedag niet snel vergeten. “Zo’n laatste scène is vaak iets heel willekeurigs en dus een beetje een anticlimax. In dit geval was het Craigs laatste scène als Bond. We waren in de beroemde filmstudio’s van Pinewood, hij loopt de set af en ik roep ‘cut’. Toen hij terug kwam wandelen stond iedereen van de cast en crew daar om afscheid van hem te nemen. Het was een zeer emotioneel moment.”

Ook bij Fukunaga is enige opluchting zichtbaar. Hij nam de regie in 2018 over van Danny Boyle (Slumdog Millionaire), die na een half jaar vertrok vanwege ‘creatieve meningsverschillen’. “Pas in december lag er een nieuw script en konden we met een frisse start beginnen. Het werd alleen een race tegen de klok om de film op tijd af te hebben. Dat is niet ideaal. Ironisch genoeg kwam toen, eenmaal klaar, de coronacrisis waarna het alsnog eindeloos werd uitgesteld. Ik ben al met al blij dat dit project nooit uit elkaar is gevallen. De verhaallijn die is ingezet met Casino Royale wordt netjes afgewikkeld op een zeer ontroerende manier. De reis die hij aflegt na de dood van Vesper Lynd, als een sterk beschadigde Bond: daar draait het allemaal om.”

Rustig bestaan op Jamaica

In No Time to Die is James Bond gestopt als geheim agent en geniet hij van een rustig bestaan op Jamaica. Tot zijn oude vriend Felix Leiter komt opdraven en hem om hulp vraagt. Ze zijn al snel ene Lyutsifer Safin op het spoor. Deze schurk wordt gespeeld door Rami Malek. “Ik voelde wel enige druk ja. Je loopt zo’n rijke geschiedenis binnen,” aldus de Oscarwinnaar uit Bohemian Rhapsody. “Maar Freddie Mercury spelen was óók een behoorlijke last en dat bleek succesvol. Dat gaf me iets meer vertrouwen.” Het spelen van een Bondschurk ging al vaak gepaard met geschmier, denk aan Gert Fröbe als Goldfinger, Christopher Walken in A View to a Kill en Javier Bardem in Skyfall. Malek lacht: “Het is bijna moeilijk om nóg excentrieker te zijn dan Mercury. Maar je moet ook weer niet volledig de andere kant opslaan. Het vinden van de juiste balans was best een uitdaging. Safin is even complex als duister.”

En nu? Mag Tom Hardy (Mad Max: Fury Road) of misschien toch Henry Cavill (Man of Steel) straks James Bond gaan vertolken? “Gelukkig hoef ik me daar niet mee bezig te houden,” aldus de zeldzaam relaxte Daniel Craig. “Maar Bond keert zeker terug en zal zich opnieuw aanpassen aan de tijd, zoals we dat ook met ‘mijn’ films deden.” De afzwaaiend 007 waagt zich niet aan verdere speculaties. Maar een ding is in ieder geval duidelijk. Craig kan zijn smoking aan de wilgen hangen. Eindelijk.