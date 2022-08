Dancefestival Dekmantel is terug: ‘We zitten aan de linkerkant van het muzikale spectrum’

Dekmantel Festival Beeld Bart Heemskerk

Dekmantel is een festival voor elektronische muziek. Daar zijn er meer van in Amsterdam. Wat onderscheidt jullie van de rest?

Boye ’t Lam: ““Dat zit hem in de muzikale invulling en de opzet. We zitten muzikaal wat meer aan de linkerkant van het elektronische spectrum. Er is bij ons veel ruimte voor experimentele geluiden. We omarmen de dj-cultuur, maar er is ook even veel ruimte voor livemuziek. De opzet is een combinatie van indoor, outdoor en conferentie. Op de woensdag en donderdag hebben we Dekmantel Festival aan het IJ vrijwel alleen live muziek en programmeren we in zalen als het Muziekgebouw en het Bimhuis. Daar zijn we behalve festival ook een soort miniconferentie met workshops, een radioprogramma, panels en een filmprogramma. Vanaf vrijdag speelt Dekmantel zich af in het Amsterdamse Bos. Daar in de buitenlucht volgen we meer de bekende festivalopzet.”

Bij Dekmantel aan het IJ staat ook de nodige niet-elektronische muziek op het programma.

“Dekmantel wil niet alleen het geluid van vandaag en de nieuwe namen van morgen laten horen, we willen de bezoekers ook meenemen naar de oorsprong van de dance. House en techno zijn relatief nieuwe genres, maar ze komen wel ergens vandaan natuurlijk. Wij programmeren ook acts uit genres die raken aan de dance en daar ook van op invloed zijn geweest: jazz, funk en soul bijvoorbeeld, maar ook wave en electro uit de jaren tachtig.”

Wie is de bezoeker van Dekmantel?

“Onze bezoekers zijn echte muziekliefhebbers. Ze zijn ook iets ouder. Bij andere dancefestivals is de gemiddelde bezoeker ergens voor in de twintig, wij trekken in het Amsterdamse Bos eerder eind twintigers. Op Dekmantel aan het IJ komt meer een concertpubliek af, een beetje vergelijkbaar met het publiek van het Utrechtse festival Le Guess Who.”

Trekken jullie ook buitenlandse bezoekers?

“Ja. Dat is van oudsher al zo, we zijn altijd een internationaal festival geweest. Dit jaar zullen er wat meer Nederlandse bezoekers zijn, maar we zijn nog altijd in trek bij Britten, Fransen en Duitsers. We trekken zelfs bezoekers uit Australië.”

Hoe hebben jullie corona overleefd?

“In het begin was er totale onduidelijkheid. Al snel waren er financiële steunmaatregelen, maar toch, als zo’n beetje de enige industrie in Nederland waren we drie jaar volledig dicht. Er was geen enkel perspectief. Ja, een keer ging alles hals over kop open, maar twee maanden later ging de boel alweer op slot. Dat alles vormde een morele kaalslag op de organisatie. Het kostte moeite om met zijn allen de moed erin te houden, maar we hebben iedereen kunnen vasthouden. Het samenstellen van een programma voor 2022 bracht eigen uitdagingen mee. Je wilt zo veel mogelijk acts uit de afgelaste editie van 2020 meenemen natuurlijk, maar gek genoeg heeft de muziek ondanks alles de afgelopen drie jaar zeker niet stilgestaan. Mensen zijn gewoon muziek blijven maken, er zijn ook nieuwe acts bijgekomen – dat moest ook worden weerspiegeld in het programma.”

Zijn er verschillen tussen Dekmantel voor en na corona?

“In het Amsterdamse Bos hebben we er twee podia bij. Een podium is er voor nieuwe en vertrouwde clubsounds uit de hele wereld. Dan gaat het om muziek uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, maar ook uit Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. Op het andere podium presenteren we nieuw lokaal talent.”

Hoe komt Dekmantel eigenlijk aan zijn naam?

“Vijftien jaar geleden was er net als nu een grote behoefte aan plekken waar specifieke nachtmuziek viel te horen. De woning van een van onze oprichters in de Warmoesstraat ontwikkelde zich tot een thuishonk voor muziekliefhebbers, door de gemeente bestempeld tot illegale nachtclub. Van daaruit werden meer en meer feesten georganiseerd. DJ Deniro, die vrijdag is te horen in het Amsterdamse Bos, bedacht de naam ‘Dekmantel’ en die is altijd blijven hangen. Buitenlandse bezoekers hebben geen idee wat de naam betekent, spreken hem ook op zijn Engels uit, maar hij klinkt goed. Bij de Kamer van Koophandel kijken ze nog altijd raar op van de naam Dekmantel.”

Drie tips van Boye ’t Lam

1. Hermeto Pascoal (Muziekgebouw, donderdag)

“Braziliaanse legende, die vanaf de jaren zeventig enorm invloedrijk was in de jazzscene in zijn land. Hij werkte samen met de groten uit Brazilië, maar ook met Miles Davis. Na Hermeto Pascoal staat in het Bimhuis de Nederlandse jazzmuzikant Jameszoo, die erg door hem is geïnspireerd.”

2. Mad Miran (Amsterdamse Bos, zaterdag)

“Amsterdamse dj, die voor Dekmantel 2020 nog stond geprogrammeerd op een podium voor opkomend talent, maar die de afgelopen twee jaar enorm is gegroeid. Zaterdag trapt ze op één van de podia voor experimentele muziek de avond af met een set vol electro, breaks en vooral energie.”

3. Uniiqu3 (Amsterdamse Bos, zondag)

“Er is veel te doen rondom Jersey Club, de clubsound uit New Jersey die ook van invloed is op het nieuwe album van Drake. Uniiqu3 is een van de prominentste namen uit deze stroming. Op zondag draait ze in The Nest, een van de nieuwe plekken van het festival.”