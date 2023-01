Dance-organisator Audio Obscura bestaat 10 jaar: ‘We hebben veel pogingen gedaan om Daft Punk te boeken’

Na tien jaar dancefeesten in onder andere Het Concertgebouw en onder het Rijksmuseum willen Jeroen Fontein (42) en Naut Donders (35) van Audio Obscura nu met de audiovisuele lichtkunstinstallatie Sora de wereld verder verkennen. ‘We hebben heel veel pogingen gedaan om Daft Punk te boeken.’

“Wij dagen artiesten op unieke locaties uit om het net even anders te doen dan normaal,” zegt Fontein over de house- en technofeesten van Audio Obscura waarvan de eerste in 2013 plaatsvond in Het Concertgebouw. Samen met Donders wilde hij feesten organiseren waar de dj meer ruimte en aandacht zou krijgen en op locaties waar dat nog nooit gedaan was. Fontein: “Vanuit die gedachte hebben we ons eerste evenement in Het Concertgebouw gegeven waarbij we de dj op de plek van de dirigent neerzetten.”

De afgelopen tien jaar zijn er naast Het Concertgebouw en de fietstunnel onder het Rijksmuseum ook feesten geweest in het Centraal Station, het hoofdkantoor van kledingmerk G-Star langs de A10 in Zuidoost, het Muziekgebouw aan ’t IJ en in de Loft bovenin de A’DAM Toren.

Stuk voor stuk ook locaties die extra uitdagingen met zich meebrengen, vertelt Donders. “Wij moeten rekening houden met zaken waar andere organisatoren niet eens aan hoeven te denken. Akoestisch zijn onze locaties vaak verre van optimaal en ook qua looproutes komt er een hoop extra werk bij kijken. Voor ons is iedere nieuwe locatie een soort lege huls en dan gaan we kijken wat we er kunnen doen.”

Ornament dreigde los te raken

Dat gaat ook weleens mis. In 2017 moest een feest met de dj’s Dixon en Job Jobse in Het Concertgebouw midden op de avond worden stilgelegd. Een ornament dat verkeerd aan het plafond was bevestigd, dreigde los te laten. Achteraf gezien iets waar de organisatie weinig aan had kunnen doen. “Maar op het moment zelf is het alleen een ander verhaal,” zegt Fontein. “Wij moesten met het beeld leven dat we het publiek midden op de avond weg hadden gestuurd en dat was overal te lezen. En als het onderzoek dan is afgerond, staat dat een paar weken later op pagina 8. Dat is een harde les.”

Donders zegt dat ze er vooral een heel dikke huid van hebben gekregen en ‘iets meer risicomijdend’ zijn geworden. “Maar de bravoure en het lef waar we mee begonnen, hebben we nog steeds.”

Underworld in 2017 voor Audio Obscura in de fietstunnel onder het Rijksmuseum.

Door die bravoure en lef lukte het om tijdens Amsterdam Dance Event in 2016 en 2017 twee keer een feest te geven in de fietstunnel onder het Rijks. Voor allebei de mooiste locatie waar ze tot nu toe een feest gegeven hebben, zeggen ze. Donders: “We begonnen daar met een keihard nee en een paar jaar later lukte het toch. Het voelde als de onmogelijke plek om iets te organiseren en uiteindelijk lukte het toch, met een volle productie met alles erop en eraan. En het tweede jaar met Underworld, een van onze droomacts. Als ik er fiets, flitsen die beelden nog altijd aan mij voorbij.”

Die ene act die niet wilde lukken

Voor Fontein was Underworld dan ook de mooiste act die ze wisten te boeken. “Ze neigen meer naar kunstenaars. Ze gingen de echo in de tunnel meten om die in hun muziek te verwerken voor tijdens het optreden. Dan weet je al dat het heel speciaal gaat worden.”

Naast Underworld hebben inmiddels bijna alle grote namen uit de house- en technoscene wel opgetreden op een feest van Audio Obscura. Peggy Gou, Maceo Plex, Joris Voorn, Kölsch, Solomun, Adriatique; allemaal draaiden ze er.

Toch was er altijd die ene act die niet wilde lukken. Donders: “We hebben heel veel pogingen gedaan om Daft Punk te boeken. We hebben gouden enveloppen met handgeschreven brieven gestuurd. Ik had er alles voor over, het was echt mijn droom.”

Daft Punk is inmiddels gestopt, maar Donders zou nu graag Fred Again en Jamie XX boeken. “Daar kijk ik heel erg tegenop en ik denk dat het ook nog wel gaat gebeuren. Bij Fred Again kan ik zeggen dat er wederzijdse interesse is.” Fontein zou graag Rüfüs Du Sol op een van zijn feesten zien. “Ik denk dat er nog te weinig elektronische dance-acts zijn, maar die er zijn, omarm ik graag. En ze zijn ook supervet.”

Joris Voorn & Kölsch in 2017 voor Audio Obscura in het Muziekgebouw aan ‘t IJ.

Buitenland

Hoewel al hun feesten vrijwel altijd stijf uitverkocht zijn, kijken Fontein en Donders ook verder vooruit. Vlak voor corona brachten ze de audiovisuele kunstinstallatie Skalar naar de Gashouder en deze maand doen ze dat met Sora van het kunstenaarsduo Nonotak, bestaand uit Noemi Schipfer en Takami Nakamoto, dat al eerder exposeerde in Miami, New York en Taipei. Bij Sora worden licht en geluid voortdurend gecombineerd.

Voor de expositie hebben Fontein en Donders een nieuw bedrijf opgericht, Unfold.art, om bij het publiek geen verwarring te veroorzaken met Audio Obscura. Het is de bedoeling dat Sora straks ook in het buitenland te zien is. “We willen binnen drie jaar naar Istanboel, Londen en Barcelona. En naar Seoel, Tokio en Singapore,” aldus Fontein. Donders: “Met veel van die steden zijn we al in gesprek, dus we denken dat dit redelijk haalbare doelen zijn.”

Toch is ook Sora niet zonder dancefeest. Op 28 januari is in combinatie met de audiovisuele lichtinstallatie ’s nachts een feest in de Gashouder waar onder anderen Adriatique en Henrik Schwarz draaien. En Audio Obscura zit dit jaar niet stil. Fontein: “We hebben wat verrassingen voor ons 10-jarig bestaan en hopen dat die allemaal doorgaan.”