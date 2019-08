Dan liever toch maar guilty pleasure Sierd de Vos

Ajax won met 2-0 van Apoel. Beeld UEFA champions League

Iemand Sierd de Vos gemist gisteravond? Om maar met de deur in huis te vallen: Lips wel.

Bij de vorige thuiswedstrijd van Ajax in de aanloop naar de Champions League viel zijn commentaar veel kijkers rauw op het dak. Ze schakelden voor het eerst in op Ziggo Sport en wisten niet wat ze overkwam. Een spraakwaterval. En toen moest dat grapje over de Griekse fans die geen kleren aan hadden nog komen.

Lips was niet verrast. Toen Ziggo Sport net begon, ja, toen wel. Sierd zette Real Madrid-Barcelona in een tirade van drie minuten neer als een heilige oorlog tussen Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Ronaldo en Messi de Messias. Dat was even schrikken.

Sierd de Vos is een guilty pleasure van jewelste. Er zijn momenten dat Lips het liever stil houdt. Als Sierd tijdens een Spaanse wedstrijd een restaurant aanbeveelt in ­Valencia alsof hij voor de aftrap nog is aangeschoven bij Manuel, Dolores en hun drie bloedjes van kinderen, bijvoorbeeld. Thuis weten we ook wel dat Sierd meestal verslag doet vanuit een bezemkast in Hilversum.

Maar mag het alsjeblieft een beetje sprankelender dan de Theo Reitsma-achtige soberheid van Wytse van der Goot bij Veronica? Pas halverwege de eerste helft van Ajax-Apoel vertelde hij iets wat Lips thuis niet met eigen ogen kon zien: het was loeiheet in de Arena. Dat was dan wel mooi verwoord: “De Hortus Botanicus is verhuisd naar Zuidoost. Het dak is dicht tijdens een hittegolf.”

Kijk, daar hebben we wat aan als kijker. Meestal beperkte hij zich tot de naam van de speler in balbezit. Of toen Blind een verkeerde pass gaf: “Blind. Nee.” Dan heeft Lips toch liever de anekdotes in geuren en kleuren van Sierd met hier en daar een uitglijer.

Dus voor Lips geen Sierdschaamte meer. Voor de draad ermee: mijn naam is Han en ik hoor graag Sierd de Vos.

