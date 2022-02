Dan is de directeur maar zelf zaalwacht: cultuursector kampt met besmettingen en trage kaartverkoop

Coronabesmettingen, tekort aan personeel en moeizame kaartverkoop: Amsterdamse theaters en concertzalen zijn sinds vrijdag van de beperkingen af, maar soepel loopt het nog niet.

Mark Timmer, directeur van Theater Frascati, kan ze zo opnoemen. Naomi Velissariou: uitgesteld, want corona. Caro Derkx, première uitgesteld, lag ook ziek in bed. Hetzelfde geldt voor de voorstelling van Gerben Vaillant en voor de Schots-Nederlandse Erasmus Mackenna. Velissariou kon vorige week vrijdag koud hersteld weer de vloer op, alleen was er toen een genadeloze storm.

“Het is alsof we zo braaf zijn geweest met de coronaregels dat we nu aan de staart nog even een laatste tik mee krijgen,” zegt Timmer. Ook onder het personeel is de ene na de andere besmetting. Het betekent overigens niet dat Frascati niet open is. “We lossen de problemen op en gaan weer door. Mijn secretariaat heeft eindeloos afgebeld, verplaatst, geld teruggestort. Het hoofd horeca staat zelf achter de bar, en ik val soms in als zaalwacht.”

Volgens een rondvraag van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) vorige week bleek dat meer dan de helft van de producenten (55 procent) voorstellingen heeft moeten annuleren vanwege besmettingen in de crew.

De grootste tegenvaller voor Koninklijk Theater Carré was het feit dat de première van Hazesmusical Hij gelooft in mij op 6 februari niet door kon gaan vanwege coronabesmettingen. Maar verder gaat het vooralsnog goed, zegt directeur Madeleine van der Zwaan. Sinds vrijdag mogen ook grote zalen weer helemaal vol. “Qua mensen roosteren we boven bezetting in, zodat we nooit hoeven annuleren omdat we geen personeel hebben. Tot nu toe mochten we maar 30 procent van onze ruim 1700 stoelen vullen, dus we zijn vooral zielsblij dat we weer volop mogen.”

Alle hens aan dek

Als er iets is wat de cultuursector de afgelopen twee jaar heeft geleerd, is het flexibiliteit. Voorstellingen en concerten werden doorgeschoven, opgeschort, omgeturnd of in het uiterste geval afgelast. Soms werd een heel systeem van understudy’s opgetuigd, om maar te kunnen spelen. En was het geen storm of een coronageval, dan was het wel iets anders dat de programmering verstoorde. Internationaal Theater Amsterdam moest dinsdagavond het langverwachte live-interview met Édouard Louis, eregast en ster van het festival Brandhaarden, afgelasten vanwege de gijzeling in de Apple Store op het Leidseplein.

So so sorry, ÉDOUARD LOUIS in ITA is afgebroken, de Schouwburg is net ontruimd ivm gijzeling. Geen LIVESTREAM morgen 😔😔 — Marcia Luyten (@Luyte) 22 februari 2022

Er zijn nog kaarten

Voor Paradiso wordt maart een ingewikkelde maand. Jurry Oortwijn, woordvoerder van Paradiso: “We hadden de agenda vol staan met optredens van internationale bands en artiesten, maar een groot deel daarvan heeft de stekker eruitgetrokken. Elk Europees land voert een eigen coronabeleid. Een Europese tour door twaalf landen is voor een Amerikaanse band gewoon niet te doen.” De clubnachten waar Paradiso vol op zou willen inzetten, gaan waarschijnlijk ook niet lukken. “We hebben er het personeel eigenlijk niet voor. We horen vaak dat ze bij de GGD zijn gaan werken. Daar verdienen ze niet alleen meer, er wordt ook meer zekerheid geboden.”

Ook met de kaartverkoop van voorstellingen en concerten gaat het met horten en stoten. Het lijkt alsof het publiek nog wat afwachtend is, of dat in de lockdowns zo’n liefdesrelatie met Netflix en Videoland is opgebouwd dat theater en concerten zijn vergeten. Koen van Leeuwen, hoofd programmering van de Meervaart: “Twee jaar geleden zaten theaters flink in de lift. We hebben klap op klap gehad. Sommige mensen vinden het nog te spannend met de versoepelingen, en we hebben weinig tijd gehad voor marketing. We zullen er hard aan moeten werken om de zalen weer gevuld te krijgen.”

En waar bijvoorbeeld opera’s meestal snel uitverkopen, is er nu nog plek. “Er zijn nog kaarten!” meldt een woordvoerder van De Nationale Opera & Ballet enthousiast over de wereldpremière van Eurydice - Die Liebenden, blind. Die 1633 stoelen mogen eindelijk weer vol.