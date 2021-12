Damon Albarn (Blur, Gorillaz) gaat samenwerken met Concertgebouworkest

Damon Albarn is bekend van zijn werk met Blur en Gorillaz, maar schreef ook onder meer mee aan een opera. Beeld ANP

Na projecten met de Britse singer-songwriter Fink en de Canadese indie-artiest Patrick Watson werkt het Concertgebouworkest volgend jaar samen met Damon Albarn, bekend als frontman en tekstschrijver van de Engelse groep Blur en oprichter van de virtuele band Gorillaz. Op vrijdag 11 en zaterdag 12 februari 2022 zijn ze samen te horen en te zien in de Gashouder.

Het idee komt uit de koker van Pierre Audi, sinds vorig jaar creatief partner van het orkest. Voor Damon Albarn: Symphonic Loops benaderde Audi dirigent André de Ridder, die naam heeft gemaakt met innovatieve programma’s als de serie Unclassified Live in het Londense Southbank Centre, maar ook wereldpremières dirigeerde van Wolfgang Rihm, Kaija Saariaho en Gerald Barry. In 2013 leidde hij de eerste opvoering van Michel van der Aas multimedia-opera Sunken Garden. In 2007 dirigeerde De Ridder de animatie-opera Monkey: Journey to the West van Albarn en Chen Shi-Zheng.

Naast het nieuwe stuk van Albarn zullen in de Gashouder ook oudere werken van zijn hand klinken, zoals delen uit zijn goed ontvangen opera uit 2011 Dr Dee: An English Opera, over de astronoom en alchemist John Dee, die in de zestiende eeuw werkte aan het hof van de Engelse koningin Elisabeth I.

Gasten

Het programma wordt aangevuld met muziek van Olivier Messiaen, die behalve een van de belangrijkste componisten van de vorige eeuw ook een hartstochtelijk ornitoloog was en vogelzang van over de hele wereld in zijn composities liet doorklinken.

Gastmusici zijn Afel Bocoum (zang en gitaar), Mamadou Diabaté (kora), Papy Kalula Mbongo (slagwerkinstrumenten en sampler), Mélissa Hié (djembe, sampler), Ophélia Hié (balafoon en synthesizer), Lansiné Kouyaté (balafoon) en Baba Sissoko (n’goni – een snaarinstrument met een kalebas als klankkast), allen afkomstig uit Mali en Burkina Faso. Zij zullen stukken spelen van Albarns album Mali Music.