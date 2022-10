Damn, honey maakt geestig en intiem feministisch cabaret

Van podcast naar cabaret: het gaat de makers van Damn, honey behoorlijk goed af. Vooral omdat ze in de voorstelling Zelf weten slim spelen met hun gebrek aan ervaring.

Ze zeggen het zelf maar: Marie Lotte Hagen en Nydia van Voorthuizen kunnen niet acteren. Ze hebben ook geen theateropleiding gedaan. Dit is het duo achter de feministische podcast Damn, honey. Het podium is vooral een nieuwe plek om hun boodschap te verkondigen.

Die boodschap luidt dat de wereld voor vrouwen nog altijd geen fijne plek is. Dieetproducten praten onzekerheid aan, er gaapt een orgasmekloof en bij seksueel geweld wordt er naar de slachtoffers gewezen.

Hoe maak je daar, zeker zonder ervaring, in hemelsnaam cabaret van? Nou, door te spélen dat je cabaret maakt. Door te benoemen wat je doet en daar de lach uit te halen. Hagen en Van Voorthuizen zijn inderdaad geen grote actrices, maar ze hebben wel bakken charisma, attitude en zelfvertrouwen.

Daar kom je een heel eind mee, zo blijkt. Hagen vertelt een indringend verhaal over vroegere eetproblemen en de maatschappelijke dwang die eraan ten grondslag lag. Zo’n wat serieuzere scène wordt altijd gevolgd door een luchtige. In dit geval een over de top geacteerde sketch, waarin de stervende Hagen zogenaamd gelukzalig terugkijkt op talloze diëten.

Eerste orgasme

Soms nemen Hagen en Van Voorthuizen in Zelf weten de rol van goeroe aan en slingeren ze hun motiverende boodschap simpelweg het publiek in. Dat is zeker voor jongere bezoekers ongetwijfeld belangrijk, maar het levert geen spannend theater op.

Vaak is de voorstelling gelukkig geestig en intiem. Als de kersverse cabaretières hun eerste orgasme delen en de zaal uitdagen om hetzelfde te doen, bijvoorbeeld. En wat een geweldig idee om op het ritme van Hoofd, schouders, knie en teen alle erogene zones (‘púntje van je clit!’) langs te lopen. Opdat bedpartners de juiste knoppen misschien iets makkelijker kunnen vinden.