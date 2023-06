Dag van de Componist van start met ode aan Amsterdam: ‘Drie blazers uit het Asko|Schönberg laten horen hoe ieder stadsdeel klinkt’

De Turks-Nederlandse componiste Meriç Artaç geeft zaterdag het startsein van de Dag van de Componist met een ode aan Amsterdam. ‘In mijn nieuwe stuk heb ik de energie van Amsterdam verwerkt.’

“De Dag van de Componist is een feest,” zegt Meriç Artaç (1990). Ze schreef Babadu voor vier blazers, het startsein voor de tweede editie van de Dag van de Componist. “Het leuke is ook dat we elkaar allemaal ontmoeten. Er rijdt een trein door het land, de New Music Now Expresstrein, waarin nieuwe muziek wordt uitgevoerd. Elkaars stukken beluisteren, luisteraars ontmoeten, zo belangrijk allemaal. We zijn geen mensen op een eilandje achter een tekentafel, we zoeken juist contact. Als je je publiek ontmoet krijg je feedback, kom je erachter hoe mensen luisteren, wat hen boeit en wat niet. Daar kun je wat mee.”

Eigen stem

Artaç, Turkse van oorsprong, heeft net compositieles gegeven aan het Conservatorium van Amsterdam. De verscheidenheid aan studenten, aan ideeën vindt ze verrijkend. “Lesgeven is niet het goede woord,” benadrukt ze. “Ik kan hooguit coachen, hier en daar wat bijsturen, tools aanreiken. Iedere student moet zelf een eigen stem vinden. Wie ben je en wat wil je vertellen? Er is geen stijl, ik leg geen regels op. Muziek gaat over authenticiteit. Zodra je dat loslaat en je afvraagt: spreekt mijn muziek wel aan, ben je de balans kwijt tussen wat het publiek verwacht en wat jij kunt bieden met jouw eigen taal.”

In Rotterdam vond Meriç Artaç haar stem, op het conservatorium bij Peter-Jan Wagemans. Ze verhuisde ervoor van Istanboel naar Nederland. Nu is Amsterdam haar stad, en vergelijkt ze de chaos hier met die van haar geboortegrond. Ze voelt zich er wel bij en laat het stadse rumoer doorklinken in haar werk, dat verhalend is, expressief en niet zelden theatraal. “Ik voel me thuis in Amsterdam, ook al ben ik er niet geboren. De energie van de stad vind ik buitengewoon inspirerend, de verplaatsingen op de fiets heerlijk. Ik kom uit Istanboel dat achttien miljoen mensen telt, de drukte is immens. Ik ben wel wat gewend. De snelheid van het leven vindt zijn weerslag in mijn muziek, met hier en daar een vleugje Istanboel.”

Nachtelijke fietstocht

“In mijn nieuwe stuk voor de Dag van de Componist heb ik de energie van Amsterdam verwerkt, en dat was fijn om te doen. Het spook Babadu maakt een nachtelijke fietstocht door de stad, het gaat van de ene toeristische trekpleister naar de andere, het Anne Frank Huis, de Hortus, de Heineken Experience. Trombonist Jörgen van Rijen verklankt de gemoedstoestand van het spook. Drie blazers uit het Asko|Schönberg – hobo, hoorn en trombone – laten naast Van Rijen horen hoe ieder stadsdeel klinkt, je hoort de omgeving veranderen, het plaveisel, de bouw van de huizen. Dit stuk is echt een hommage aan de omgeving waarin ik me goed voel.”

Artaç zit midden in de hedendaagsemuziekbubbel, zoals ze dat zelf zegt. Die wil ze groter maken door verbinding te zoeken met het publiek. Hoe vindt ze dat het met de muziek van nu gaat? “Goed! Maar ik denk ook dat het altijd beter kan. Onlangs had ik een première, Overture to the Sun, bij het Nederlands Kamerorkest. Mijn stuk stond naast Mozart op het programma. Dat vind ik zeer hoopgevend. Programmeurs durven meer, het onbekende opnemen in de seizoenskalender. Op de een of andere manier blijft het een uitdaging om voor nieuwe muziek te kiezen, ook als luisteraar. Het bekende kost nu eenmaal minder inspanning, je weet wat je krijgt.”

“Maar wat gebeurt er als je zonder verwachting gaat luisteren?” vervolgt ze. “Ik weet nog goed, Madam Koo, een kameropera van mij: op de eerste rij zaten twee kinderen. Ze keken hun ogen uit, en omarmden wat ze zagen en hoorden. Kinderen zijn blanco. Die kinderlijke openheid zou je iedereen, en zeker ons, volwassenen, toewensen.”

Gevoelsmuziek

“Door de Dag van de Componist vieren hopelijk meer luisteraars de hedendaagse muziek, zodat die wat minder een niche is. Natuurlijk gaat het niet om kwantiteit, maar om kwaliteit. Moderne klassieke muziek wordt vaak in verband gebracht met luisteren met je hoofd. Maar ook muziek van nu is gevoelsmuziek, en komt uit het hart van de componist. Zolang je openstaat, ben je overal klaar voor. Dat is de sleutel.”