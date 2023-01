Daar waar de rivierkreeften zingen is bestverkochte boek van 2022

Still uit de film Daar waar de rivierkreeften zingen, naar het gelijknamige boek. Beeld Michele K Short

De cijfers over 2022 zijn door CPNB-directeur Eveline Aendekerk donderdagmiddag bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de boekenorganisatie. Daar waar de rivierkreeften zingen is de vertaling door Mariëtte van Gelder van het vorig jaar verfilmde debuut Where the Crawdads Sing van Delia Owens uit 2018.

Het bestverkochte oorspronkelijk Nederlandstalige boek is met een vierde plaats het kinderboek De Tijdmachine van Rutger Vink en Thomas van Grinsven. Ik ga leven van Parool-columnist Lale Gül is met de achttiende plek het hoogst genoteerde oorspronkelijk Nederlandstalige fictieboek; het jaar ervoor stond dit boek op drie.

Het is voor het eerst sinds vier jaar dat de in 2021 overleden Ierse bestsellerauteur Lucinda Riley de verkoopcijfers niet aanvoert met haar Zeven Zussen-reeks. De vorig jaar verschenen detective van haar hand, De geheimen van de kostschool in een vertaling door Anna Livestro, haalde wel de tweede plek. Bovendien is Riley is nog altijd de meest voorkomende auteur in de lijst met veertien boeken, één boek minder dan haar record uit 2021.

Lezers kochten in 2022 in totaal ruim 43 miljoen boeken, met een totale waarde van meer dan 664 miljoen euro. De boekenmarkt is in omzet met 2,7 procent gegroeid. De afzet steeg licht met 0,4 procent en is daarmee de hoogste in tien jaar tijd.

Oproep: koester het Nederlandse boek

Maar de groei van de totale markt komt volledig op het conto van anderstalige boeken, waarvan het gros Engelstalig is: in 2022 zijn 3 procent minder Nederlandstalige boeken verkocht. De is zichtbaar in alle genres, maar met name bij Nederlandstalige fictie: daarvan zijn 10 procent minder boeken verkocht.

Aendekerk deed dan ook een oproep het Nederlandse boek te koesteren en het cultureel literaire klimaat in Nederland te beschermen. “De populariteit van boeken lijkt in 2022 duidelijk te bestendigen en dat is een mooie opsteker voor het leesklimaat in ons land,” aldus Aendekerk.

“Ook weten lezers de weg naar de fysieke boekhandel en bibliotheek na alle coronasluitingen weer te vinden. Maar we hebben als collectieve boekenvak ook een grote zorg: één op de vijf verkochte boeken is inmiddels niet in het Nederlands uitgegeven. Dat is voor de gehele keten van Nederlandse makers een zorgelijke ontwikkeling.”