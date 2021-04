Cultuurwereld bereidt zich halsoverkop voor op proefevenementen

Beeld ANP

Voor de pilot heeft het ministerie met verschillende brancheverenigingen overlegd welke instellingen in aanmerking komen voor testevenementen.

Het Concertgebouw en het Muziekgebouw aan ’t IJ Voor behoren tot de gelukkige podia die concerten mogen organiseren, zo bepaalde de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Voorwaarde was de nabijheid van een sneltestlocatie, en theaters en concertzalen moeten al bewezen hebben veilig open te kunnen met het 1,5-meterprotocol.

Het Concertgebouw

Na een sluiting van een halfjaar zijn er in Het Concertgebouw in het weekend van 16, 17 en 18 april drie openbaar toegankelijke concerten. Daarbij wordt van musici, bezoekers en medewerkers geëist een coronasneltest te laten doen, binnen veertig uur voor aanvang van het concert. Alle concerten worden ingericht volgens de afstandsregels, dus met grofweg vierhonderd mensen in de stoelen. De kaartverkoop begint vrijdag om 10 uur via de website van Het Concertgebouw.

Het gaat om concerten van het Concertgebouworkest, het Groot Omroepkoor en het Radio Filharmonisch Orkest. Het KCO speelt op vrijdag 16 april onder leiding van Paavo Järvi de Derde symfonie van Schumann en het Pianoconcert nr. 24 van Mozart, met de populaire IJslander Vikinggur Ólafsson als debuterend solist.

Onder leiding van Ed Spanjaard zingt het Omroepkoor zaterdag 17 april als onderdeel van de NTR Zaterdagmatinee werken van Duruflé, Saint-Saëns en een nieuw stuk van van Bart Visman, Aan iedereen. Het RFO speelt onder leiding van Christian Macelaru de Elektra-suite van Diepenbrock en het vioolconcert van Brahms, met Sergej Khachatran als solist.

Simon Reinink, algemeen directeur van het Concertgebouw, is verheugd dat zijn zaal weer open gaat voor publiek. “We zijn blij dat we na lang aandringen toestemming hebben gekregen een aantal testconcerten te organiseren, waarbij we gebruik maken van sneltesten.”

Hij benadrukt dat de culturele sector het afgelopen jaar heeft laten zien dat die uitstekend in staat is op een veilige manier concerten te laten plaatsvinden. “Door daar nu sneltesten aan toe te voegen, zal de veiligheid alleen maar toenemen. We zijn er klaar voor!”

In het Muziekgebouw aan ’t IJ vinden op vrijdag 16 en zaterdag 17 april concerten plaats. Ensemble Asko|Schönberg voert dan het werk Hoketus van Louis Andriessen uit. De kaartverkoop begint binnenkort.

Musea

Voor de verschillende musea in het land heeft de Museumvereniging een keuze gemaakt welke in aanmerking komen voor een testevenement tijdens de Nationale Museumweek, die duurt van 19 tot en met 25 april. In Amsterdam zijn dat het Scheepvaartmuseum, de Hermitage en het Joods Historisch Museum. Museumjaarkaarthouders – waarvan er landelijk 1,4 miljoen zijn – kunnen vanaf volgende week een tijdvak reserveren bij de musea.

De Hermitage was vooraf niet op de hoogte gesteld van de uitverkiezing. “We worden platgebeld door mensen die willen komen,” zegt woordvoerder Martin van Schieveen. “We wisten wel dat deze beslissing eraan zat te komen, maar niet wanneer. We zijn natuurlijk wel ontzettend blij dat we mee mogen doen. We doen er alles aan om het goed te laten verlopen. Voorbereidingen hoeven we amper te treffen, want we hebben het gebouw vorig jaar al helemaal coronaproof gemaakt.”

Ajax

Het ministerie maakte ook bekend dat Ajax twee proefevenementen mag organiseren. Tijdens de bekerfinale tegen Vitesse op 18 april mag de club een evenement organiseren met een groot scherm voor vijfduizend bezoekers. Tijdens de competitiewedstrijd tegen AZ op 24 april zijn 7500 bezoekers welkom.

Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, is nog de vraag. “Er zijn nog veel dingen onduidelijk, want we zijn verrast door de berichtgeving,” zegt clubwoordvoerder Miel Brinkhuis. “We krijgen veel vragen van fans, maar kunnen helaas nog geen concrete antwoorden geven.”