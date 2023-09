Cultuurverkenners van het AFK bestaan 15 jaar: ‘Een fonds kan intimiderend aanvoelen, ik ben makkelijker te bereiken’

Jaleesa Clows (34) is Cultuurverkenner voor Nieuw-West: 'Je moet wel iets voor subsidie doen, het is het geld van alle Amsterdammers.' Beeld EVA PLEVIER

Waarom is er subsidie voor kunst? Omdat we het belangrijk vinden dat kunstenaars werk maken, tijd hebben om dat te doen en daar geld voor krijgen. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst verdeelt de Amsterdamse kunstsubsidies al vijftig jaar. In 2008 werd, mede door het achterblijven van aanvragen uit stadsdelen Zuidoost, Nieuw-West, West, Noord en Oost, bedacht om kunstkenners van die buurten in te zetten om kunstenaars erop te wijzen dat ze ook advies en geld kunnen krijgen voor het werk dat ze maken.

Sindsdien worden ongeveer elke drie jaar nieuwe, vaak jonge, mensen gevonden die in hun eigen stadsdeel tentoonstellingen, spokenwordperformances of dansvoorstellingen afstruinen, in cafés muzikanten aanspreken, en tips geven voor een subsidieaanvraag. Vrijdag vieren de Cultuurverkenners van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) hun vijftienjarig bestaan.

Op straat aanspreken

Een van de kenners is Humie Pourseyf, (31), geboren en getogen Amsterdammer, cultureel producent en radiomaker. Hij heeft Oost onder zijn hoede, waar hij ook woont. “Oost is rijk aan kunst en cultuur en ik kom vaak makers tegen die regelingen van het Fonds niet weten te vinden. Ze denken dat ze niet aan de voorwaarden voldoen.”

Dan praat hij in de kroeg met iemand die aan een album werkt en vraagt hij hoe de band dat financiert. “Meestal werken ze overdag om ’s avonds een album te kunnen opnemen. Ik leg dan uit dat je daar ook subsidie voor kunt aanvragen bij het AFK. Kunstenaars hier zijn vaak autodidacten die helemaal niet weten waar ze moeten beginnen met zo’n aanvraag.” Pourseyf geeft advies. “Een fonds kan best intimiderend aanvoelen, ik ben makkelijker te bereiken.”

Broedplaatsen binnenlopen

Jaleesa Clows (34) is voor Nieuw-West zo'n spin het web. Toen ze nog bij radiostation FunX werkte kwam ze al geregeld in contact met kunstenaars en artiesten. Cultuurverkenner worden was een logische stap – ‘mensen zeggen dat ik een makkelijke prater ben en een groot netwerk heb’ – en sindsdien loopt ze broedplaatsen binnen en vertelt ze wat ze doet. “De meeste mensen die ik spreek, kennen het AFK wel, maar zien beren op de weg om een aanvraag te schrijven. Je moet wel iets voor subsidie doen, het is het geld van alle Amsterdammers. Het fonds kan niet als Sinterklaas zomaar geld weggeven, maar een projectplan schrijven is ook weer niet zo moeilijk.”

Een aansporing om een aanvraag te doen kan net het verschil zijn tussen tijd en geld hebben voor een nieuwe voorstelling, of niet. Clows: “Het is fijn als iemand tegen je zegt, wist je dat voor wat jij maakt ook gewoon subsidie is. Als ik het vroeger al niet wist, hoe moeten anderen daar dan achter komen?”

Omdat Clows zo goed op de hoogte is van wat er speelt in haar stadsdeel, kan ze ook op overlap wijzen of clubs aansporen om samen te werken. “In Nieuw-West was twee jaar geleden sprake van eilandjes, iedereen deed zijn eigen ding. Ik probeer mensen bij elkaar te krijgen. Zo was er een schildersclub die lessen wilde geven aan vrouwen in de wijk, maar ik weet dan dat er meer schildersclubjes zijn die hetzelfde willen. Als je meer gaat samenwerken, hoef je niet alles zelf te doen.”

Omgekeerd leveren de cultuurverkenners – de anderen zijn Jet Nugter voor Zuidoost, Jessica van Halteren in Noord, Maarten de Leede in West – het AFK ook waardevolle informatie. “Het AFK wil zo veel mogelijk Amsterdammers bereiken, wij zijn de verbinders,” aldus Clows.

Humie Pourseyf is een van de Cultuurverkenners van het AFK in Oost. 'Kunstenaars hier zijn vaak autodidacten die niet weten waar ze moeten beginnen met zo’n aanvraag.' Beeld EVA PLEVIER

