Cultuursector krijgt 17 miljoen euro: ‘Het is een enorm bedrag’

Touria Meliani. De wethouder Cultuur stelt 17 miljoen euro noodsteun beschikbaar voor de cultuursector. Beeld ANP

“Die 17 miljoen euro moet voorkomen dat cruciale kunst- en cultuurinstellingen in het Kunstenplan binnenkort hun deuren moeten sluiten,” zegt wethouder Touria Meliani in een telefonische toelichting.

“Op basis van de inventarisatie die we hebben gemaakt, hebben we gekeken waar de nood hoog is. Het college heeft in eerste instantie rekening gehouden met een termijn van zes maanden, en we weten heel goed dat we daarna weer moeten gaan kijken wat er dan nodig is. Met dit geld hebben we in ieder geval een overbrugging naar de nieuwe Kunstenplanperiode 2021-2024. We geven de cruciale instellingen even lucht.”

En de niet-gesubsidieerde instellingen?

“Van die problemen zijn we ons ook bewust. Wat wij kunnen doen, doen we, maar we weten dat we niet alles en iedereen kunnen helpen.”

Dus het Tassenmuseum heeft pech?

“Dat ze hun deuren moeten sluiten, vind ik vreselijk. Maar ze zijn een zelfstandige organisatie en hebben besloten niet door te gaan, omdat de kosten niet opwegen tegen de baten. En ik wil duidelijk en realistisch zijn: je kunt niet je kop in het zand steken en doen alsof deze dingen niet gaan gebeuren.”

De maatregelen hebben meer dan een maand op zich laten wachten. Annet Lekkerkerker, voorzitter van de Amsterdamse Culturele Instellingen (ACI), klaagde dat het ‘teleurstellend’ stil bleef. Waarom duurde het zolang?

“Dat komt doordat wij mede afhankelijk zijn van het rijk. Dat bedrag is er nu, 300 miljoen euro, maar voor ons was het ook belangrijk om te weten wat de invulling daarvan is en wat dat betekent voor Amsterdam. Op basis van die cijfers zijn we gaan rekenen wat wij aanvullend kunnen doen. Dat heb ik al eerder gezegd: ik kijk waar ik kan aanvullen. Als het sneller had gekund, had ik het gedaan. We weten nu op detailniveau waar de nood zit in de sector, nu kunnen we het geld dat er is goed inzetten.”

Is 17 miljoen genoeg?

“Het is een enorm bedrag. We hebben als gemeente een noodkas gevuld met 50 miljoen en daarvan gaat een derde naar kunst en cultuur.”

Het is minder dan de 25 miljoen die Kunstraadvoorzitter Felix Rottenberg minstens nodig acht.

“Dat klopt, en ik denk dat de Kunstraad gelijk heeft, en dat er op lange termijn meer nodig is. De minister noemt de 300 miljoen een eerste stap, ik ga ervan uit dat daar opvolging aan wordt gegeven. Dan moeten wij wederom kijken waar we aanvullend nog meer kunnen doen, maar daar kan ik niet op vooruitlopen.”

Rottenberg vindt dat er een Amsterdamse Bank voor de Kunsten moet komen.

“Daarover zijn we in gesprek met de Kunstraad, ACI, het Amsterdamse Fonds voor de Kunst en de burgemeester. Of het een bank wordt of een fonds, weet ik nog niet, maar het is belangrijk dat we gezamenlijk op zoek gaan naar andere partijen die kunnen investeren in de cultuursector. Als gemeente kunnen we veel doen, maar we hebben partners nodig.”

Yoeri Albrecht, directeur van De Balie, stelt in de Telegraaf dat de limiet van dertig bezoekers de nekslag betekent voor de culturele sector. Daar helpt geld niet bij.

“We zijn daarover in gesprek met de minister, samen met de wethouders van G4, de vier grote steden. Er zijn in Amsterdam meer instellingen die daar niet mee uit de voeten kunnen, Carré, ITA en De Meervaart, bijvoorbeeld. Zij zijn toch bezig om te kijken hoe ze open kunnen, al was het maar omdat ze dan toch de binding met hun publiek kunnen houden.”

Het is moeilijk voorstelbaar dat de coronacrisis geen gevolgen heeft voor het volgende Kunstenplan. Hoe ziet u dat?

“De Kunstraad presenteert 15 juni zijn advies, het AFK op 3 augustus, en ik kan me zeker voorstellen dat we als college de Kunstraad om aanvullend advies vragen. We houden vooralsnog vast aan het financieel kader zoals dat door de gemeenteraad is vastgelegd, maar wethouder Victor Everhardt van Financiën heeft gezegd dat we naar de hele stad moeten kijken. Het college is verantwoordelijk voor de hele stad, en er zijn geen heilige huisjes.”