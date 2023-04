Cultuursector in Amsterdam is coronaklap nog niet te boven: ‘Stad moet kunstenaars een veel betere positie geven’

Er zijn nog altijd extra maatregelen nodig om de cultuursector te ondersteunen in het herstel na corona; de financiële positie van Amsterdamse instellingen blijft kwetsbaar. Daarnaast heeft veel talent voor een ander beroep gekozen.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van de werkgroep Cultuur & Corona, die in mei 2022 is opgericht op verzoek van de Amsterdamse cultuurwethouder Touria Meliani. “Corona heeft de zwakke plekken van de sector genadeloos blootgelegd,” aldus Meliani. “We lopen het risico in prachtige musea te lopen, waar nog maar één nieuw schilderij hangt omdat de makers er niet meer zijn. Dit rapport laat een broodnodige langetermijnvisie zien.”

De werkgroep, onder voorzitterschap van directeur van de Melkweg Laura Vogelsang en met vertegenwoordigers uit het veld, wil onder meer dat er een nieuw pakket van steunmaatregelen wordt samengesteld. Die maatregelen moeten maatwerk zijn, omdat er veel verschillende problemen zijn. Hiervoor zou om te beginnen de niet-bestede noodsteun (5,1 miljoen euro) gebruikt kunnen worden, maar er is mogelijk meer geld nodig.

‘Behoefte aan rust’

Meliani vindt ook dat er geld voor nieuwe steunmaatregelen bij moet, en zegt hiervoor 4,3 miljoen euro van de niet-bestede noodsteun te gebruiken. “Bij de onderhandelingen voor de Voorjaarsnota in mei ga ik me inzetten voor nog meer ruimte.”

In het rapport wordt ook vooruitgekeken naar het komende Kunstenplan 2025-2028, de verdeling van subsidies onder culturele instellingen. Zo moeten instellingen de ruimte krijgen om hun algemene reserves weer op peil te krijgen. Daarom moet worden benadrukt dat de cultuursector in de komende periode minder kan doen voor dezelfde hoeveelheid middelen, vanwege de gestegen kosten en noodzaak om reserves op peil te brengen.

“Ik deel die mening,” zegt Meliani. “De sector heeft behoefte aan rust.” Ze wijst erop dat in coronatijd door de gemeente aan instellingen is gevraagd om een deel van hun reserves aan te spreken. “Maar ik vind dat er nu ruimte moet zijn om dit weer op orde te krijgen.” Daarnaast zegt Meliani in de toekomst bij crisissen (“Laten we hopen dat het niet zover komt”) wellicht andere keuzes te zullen maken.

Nieuwe generatie makers

Grote zorgen zijn er ook bij de werkgroep dat een nieuwe generatie makers verloren dreigt te gaan. Dat komt doordat een deel van de zelfstandig werkende kunstenaars en makers tijdens de coronacrisis heeft gekozen voor een andere carrière. De makers die er nog zijn, worden in hun bestaanszekerheid bedreigd omdat wonen en leven in Amsterdam voor hen onbetaalbaar dreigt te worden. Het gevolg is dat steeds meer van hen de stad verlaten.

Om dit tegen te gaan zouden culturele instellingen binnen subsidiebudgetten bijvoorbeeld meer ruimte moeten krijgen voor ophoging van de personeelsbegroting. Ook moeten er meer laagdrempelige subsidieregelingen komen voor zelfstandig werkende makers en kleine organisaties. Volgens Meliani moet de stad kunstenaars (‘velen verdienen 12.000 euro per jaar, dat is onder bijstandsniveau’) een veel betere positie geven. “In het nieuwe Kunstenplan wil ik dat ook benadrukken.”

Terugwinnen publiek

De werkgroep stelt voor dat er een grootschalig publieksonderzoek wordt uitgevoerd om op korte termijn meer inzicht te krijgen in de beweegredenen van verschillende publieksgroepen om na corona wel of niet gebruik te maken van het aanbod van kunst en cultuur. Hierbij moet worden ingezet op het terugwinnen van lokaal en (inter)nationaal publiek en het bereiken van nieuwe doelgroepen.

Tot slot heeft de werkgroep ook huiswerk voor Meliani richting Den Haag. Er moet worden ingezet op Amsterdam als culturele hoofdstad, en om deze positie te kunnen behouden zijn niet alleen meer middelen nodig van de gemeente maar ook van het Rijk en particuliere fondsen.

Het sluit aan bij wat Meliani ook wil. “Landelijk wordt veel over spreiding gesproken, maar dat betekent dat veel Amsterdamse kunstenaars wellicht geen steun krijgen. Als culturele hoofdstad maken wij veel dat het land in gaat, ik wil echt dat het Rijk daar genuanceerder naar kijkt.” Enthousiast is Meliani wel over staatssecretaris Gunay Uslu: “Ik heb goede hoop dat zij dat voor elkaar gaat krijgen.”

Over de toekomst van de werkgroep is nog weinig duidelijk, maar wethouder Meliani wil de gesprekken die gevoerd zijn in ieder geval gaande houden en in gesprek over de aanbevelingen.