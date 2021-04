Cultuurhuis Sexyland World verhuist tijdelijk naar voormalige Wilhelmina Dok

Beeld Getty Images

Sexyland neemt na drie jaar afscheid van de karakteristieke keet op de NDSM-werf. De oprichters, Aukje Dekker en Arthur van Beek, waren al langere tijd op zoek naar een vervangende, grotere locatie voor hun droom: Super Sexyland World, een nieuw cultuurhuis met twintig zeer diverse Amsterdamse instellingen. Zolang die niet is gevonden, trekken zij in in het oranje gebouwtje aan de Noordwal 1 in Noord, aan het water, tegenover het Centraal Station.

Het pand, dat nu wordt verbouwd, gaat vanaf na de lockdown onderdak bieden aan Outsiderland van kunstenaar Jan Hoek, de Belgische muzikant, dj en conceptueel kunstenaar Steven de Peven, herenkapper Faysal el Bakali, Chinees restaurant Order Sichuan, Art Bar Kippy, jazzpodium de Ruimte, het Iraanse Stichting ­Andishe, de Caribische vegan snackbar Kukru en aan Sociëteit Sexyland zelf – de curerende facilitator.

Entree nachtclub Roxy

Voor het ambitieuze plan Super Sexyland World is de locatie te klein, maar ook de overige partners zijn betrokken. Zo gaat het Haagse platform voor hedendaagse beeldende kunst Nest maandelijks een salon organiseren. Ook het Amsterdamse kunstcollectief Sunrise Tours, Garage Noord, Pacific Park Ondergronds, Pip, Skatecafe, Unfair, de Performance Bar, House of Hopeless en de boksschool van Lamyn Belgaroui gaan programma’s maken in – en met – Sexyland World. Peter Gieles entree van de afgebrande nachtclub Roxy wordt naar Noord verhuisd, op het grote terras aan het IJ komt een beeldentuin.

Sexyland bestaat sinds januari 2017; het is een kunstproject en een conceptuele club ineen, met elke dag een andere eigenaar, die ervan kan maken wat hij of zij wil. De afgelopen drie jaar was Sexyland onder meer studio, laboratorium, bioscoop, ­salsaclub, whiskybar, kinderknutselclub en boksschool; er was een queer kerstfeest, een Senegalees dansfeest, een Boliviaanse dodenherdenking, een Chinees voedselkunstenaars­diner, een optreden van het legendarische Sun Ra Arkestra, maar ook een bar mitswa voor een poes.

Nieuw economisch model

Vorig jaar was Sexyland genomineerd voor de Amsterdamprijs voor de kunst. ‘Ze benadrukken de onbekende culturele hoeken in Amsterdam en laten zo de grote diversiteit zien,’ vond de jury. Sinds 1 januari krijgt de conceptuele club vier jaar lang subsidie van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst.

In het gunstig beoordeelde plan wordt al melding gemaakt van een ‘evolutie naar Super Sexyland World’: een nieuw pand dat als cultureel verzamelgebouw dient voor het creatieve (nacht)leven en een nieuw economisch model waarin alle ­partijen elkaars gelijken zijn. Er is een financier, die onder de noemer ‘Gift aan de stad’ de realisatie van een nieuw pand mogelijk wil maken, maar een definitieve locatie voor ­Super Sexyland World is er na drie jaar overleg met de gemeente nog ­altijd niet.

Sexyland World start komende week met de verkoop van jaarlidmaatschappen. Meer informatie: sexyland.amsterdam.