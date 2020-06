Culturele sector protesteert voor Tweede Kamer: ‘Red de cultuur’

De theaterzaal van Koninklijk Theater Carre stond maanden leeg door het coronavirus. Beeld ANP Kippa

In een korte video vragen Carice van Houten, Halina Reijn, Abdelkader Benali, Sanne Wallis de Vries, Gijs Scholten van Asschat en Hadewich Minis het kabinet met oplossingen te komen.

‘Voor de liefhebbers is het een gemis. Voor de sector is het een ramp. Voor de musea, de concertzalen, de schouwburgen en de kleine zalen die dreigen om te vallen. Voor de makers die hun werk niet kunnen doen. Voor de lichts- en geluidstechnici en alle andere zzp’ers die geen inkomen hebben. Om de creatieve sector door de crisis te helpen, is veel meer nodig.’ ‘Gebruik je creativiteit,’ dat is wat ik tegen het kabinet zou willen zeggen, zegt Gijs Scholten van Asschat in het filmpje.

Protest

Terwijl de video op sociale media rondgaat, protesteren een stuk of tien kunstenaars bij de ingang van de Tweede Kamer. De betogers hebben een loper, gemaakt van theateraffiches, uitgelegd voor de deur van het Kamergebouw.

Onder de demonstranten is de 84-jarige acteur Hans Croiset, tweevoudig winnaar van de prestigieuze toneelprijs Louis d’Or. “Ik sta hier niet voor mezelf, want ik heb een rijk gesubsidieerd leven achter de rug. Ik sta hier voor al die zzp’ers,” zegt Croiset. Hij pleit voor een cao voor alle toneelspelers. Actrice Anne-Wil Blankers (79) zegt dat de kunstwereld de komende tijd 1,5 miljard euro nodig heeft.

Verliezen

Het kabinet heeft van 2021 tot en met 2024 bijna 200 miljoen per jaar te vergeven voor de basisinfrastructuur ofwel BIS. De Raad voor Cultuur wil meer instellingen met een vernieuwend aanbod de kans geven, soms ten koste van gevestigde en gewaardeerde instellingen, zoals het Scapino Ballet in Rotterdam. Dat dit bijna 75-jarige gezelschap in het bestel moet sneuvelen, veroorzaakte al veel commotie. De Raad sprong verder speciaal op de bres voor organisaties buiten de Randstad en, onder meer, de terreinen popmuziek, musical, e-culture, regionale musea en design.

De cultuurwereld heeft lang de deuren moeten sluiten vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het verlies aan publieks- en zakelijke inkomsten zal in 2020 oplopen tot 2,6 miljard, zo liet belangenvereniging Kunsten ’92 vorige week weten.