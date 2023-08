Crowdsurfen bij Beethoven en 7 andere hoogtepunten van Lowlands 2023

Er werd vooraf flink gemord over het programma, dat te weinig grote namen zou bevatten, maar de 29ste editie van Lowlands voltrok zich feestelijk als altijd. Dit waren acht hoogtepunten van Lowlands 2023.

Zangeres Flore Benguigui van L’Impératrice deed voor hoe je ook alleen met je handen kunt dansen. Beeld Eva Plevier

1. L’Impératrice

De muziek van de groep uit Parijs klonk door en door Frans: licht, elegant, stijlvol. Ook disco – en dan vooral die van de Amerikaanse groep Chic – was een duidelijk hoorbare invloed. En naarmate het optreden vorderde, werd de muziek meer funky. Hoe danste je in een tent waarin vele duizenden mensen hutjemutje op elkaar stonden gepropt? Zangeres Flore Benguigui (31) deed voor hoe je ook alleen met je handen kunt dansen, ver boven je hoofd. Waarna de Bravo veranderde in een discotheek vol wapperende armen. Beleefden wij hier de definitieve Nederlandse doorbraak van L’Impératrice?

2. Noord Nederlands Orkest

Tijdens de eerste 5 minuten van de uitvoering van Beethovens Negende symfonie leek het publiek aandachtig te luisteren, daarna sloeg de baldadigheid toe. In een moshpit vooraan bij het podium ging het er even wild aan toe als bij een hardcoreconcert. Er werd gecrowdsurft en midden in het publiek ontstond zelfs een circlepit, zo’n in cirkels rondrennende groep mensen, zoals we die kennen van concerten van De Staat. De surrealistische malligheid bereikte een hoogtepunt tijdens de massale samenzang in het slotdeel. Het Alle Menschen werden Brüder klonk alsof een stadion vol hooligans zich aan Beethoven zette. De orkest- en koorleden speelden en zongen dapper door, velen met een grote grijns op het gezicht. Het was heerlijk oneerbiedig allemaal.

Het was nog middag, maar in de Bravo waande je je met Jessie Ware in een zweterige nachtclub ver na middernacht. Beeld Eva Plevier

3. Jessie Ware

Iedereen die bij het feestelijke optreden van de Britse discokoningin Jessie Ware was, zal hebben gevoeld dat dit vrijdag de ware opening van het festival was. Het was nog middag, maar in de Bravo waande je je in een zweterige nachtclub ver na middernacht. Ware had het allemaal: de stem, de liedjes, de persoonlijkheid, de looks. Haar sensuele, nou ja, ronduit hitsige muziek zat vol verwijzingen naar wat in de jaren zeventig en tachtig het publiek in discotheken aan het dansen kreeg, maar was veel meer dan alleen maar retro. Volkomen eigentijds was haar pleidooi voor seksuele vrijheid.

4. Underworld

Bijna dertig (!) jaar geleden, in 1994, stond Underworld voor de eerste keer op Lowlands. Zanger Karl Hyde (66) en knoppendraaier Rick Smith zijn inmiddels oud genoeg om de vaders van het overgrote deel van de huidige Lowlandsbezoekers te kunnen zijn, maar wisten als vrijdagheadliner het Alphapubliek moeiteloos in te pakken met hun sfeervolle elektronische muziek. De onvermijdelijke afsluiter Born slippy klonk laat op de vrijdagavond even majestueus als euforisch. Die euforie ontbrak de volgende dag op dezelfde plek en dezelfde tijd bij het optreden van de Belgische technoqueen Charlotte de Witte (31). Wel spannend en tekenend voor de stand van zaken in de hedendaagse popmuziek, een diskjockey als dagafsluiter.

5. Merol

Ze waren er alle drie, de nieuwe vrouwelijke sterren van de Nederpop: S10 (22), Froukje (21) en Merol (32). Het optreden van de laatste was het vrolijkst. Voorafgaand aan haar hit Hou je bek en bef me zegt Merol dat ze iets belangrijks moet vertellen. Ze keek er blij bij. Ging ze trouwen? Was ze zwanger misschien? Nee, het was iets heel anders. Stralend vertelde ze dat ze hier op Lowlands op haar zestiende werd ontmaagd, op camping 2. “Het is dus full circle hier voor mij vandaag.” Later dook ze, op zoek naar ‘een man met gevoel’, het publiek in.

6. Nia Archives

Alles meemaken op Lowlands was onmogelijk natuurlijk, met 250 acts op 10 podia. De belangrijkste keuze die bezoekers moesten maken: gingen ze voor het dag- en avondprogramma, met vooral bands, of voor het elke festivaldag tot zeker 5 uur in de ochtend doordenderende nachtprogramma, waarin dj’s de dienst uitmaakten? Wie koos voor de dag en de avond, kon op vrijdagavond even de opwinding van de nacht proeven bij het optreden van de Londense dj, producer en zangeres Nia Archives (23). Ze combineerde de rollende beats en stuiterende bassen van jungle en drum & bass met lekker zwoele R&B. En dat klonk heel opwindend.

7. Sor

Vorig jaar was hij de verrassende winnaar van dirigentenwedstrijd Maestro. Het was geen eenmalige vrijage met klassiek voor de Amsterdamse rapper Sor (26). Naar Lowlands had hij een eigen orkest meegenomen, of zoals hij dat zelf noemt: Sorkest. Het geluid van de strijkers en blazers vloeide mooi samen met de beats en raps. Soms klonk de muziek zwaar dramatisch, dan weer onbeschaamd romantisch. Het oog wilde en kreeg ook wat: terwijl de orkestleden zwarte T-shirts droegen, stond Sor strak in het pak. Rapte hij niet, dan sabbelde hij aan een lolly. Daar was over nagedacht.

De zussen Johanna en Klara Söderberg van First aid kit imponeerden met catchy muziek. Beeld Eva Plevier

8. First Aid Kit

De zussen Johanna (32) en Klara (30) Söderberg waren een beetje een vreemde eend in de Lowlandsbijt, maar imponeerden met op z’n Zweeds catchy klinkende muziek, waarin veel folk en nog veel meer country was verwerkt. Als Abba niet uit Zweden was gekomen, maar uit het zuiden van de Verenigde Staten, had de groep geklonken als First Aid Kit. Vooral tijdens het nummer Fireworks was de samenzang van de Söderbergs tranentrekkend mooi. De cameraman die op een groot videoscherm mensen in het publiek in beeld bracht, zoomde gretig in op een man bij wie de tranen bleven stromen.