Creatief directeur van Marni en ‘Willy Wonka’ van de mode Francesco Risso: ‘Ik maak geen kleren voor iedereen, dat wil ik niet’

Francesco Risso: ‘Ik heb mijn jeugd in totale vrijheid doorgebracht. Ik fladderde van vrouwelijk naar mannelijk zonder begrensd te worden’ Beeld Marni x Uniqlo

Na de presentatie van de Uniqlo x Marnicollectie in een galerie in Milaan, neemt Francesco Risso (39) plaats op een witte zitzak en vraagt hij zich af hoe hij straks weer omhoog gaat komen. Al moet dat júíst voor hem geen probleem zijn. Hij is een fervent gymnast en traint zijn lenige lijf dagelijks op een brug met gelijke leggers. Op de laatste collagecover van het Britse A Magazine Curated by, waarvan hij gasthoofdredacteur is, hangt hij aan een olifantenbeen van een meter of zes. Zijn authenticiteit, humor en ongrijpbaarheid maken hem een outsider in de modeindustrie, een imago dat hij graag koestert.

In 2016 werd hij aangesteld als creative director van Marni. Het duurde even eer hij de harten wist te winnen van diehardfans van Marni­oprichter Consuelo Castiglioni. Marni had een bijna sekteachtige aanhang van excentrieke, chique en intellectuele vrouwen. Elke galeriehouder en boekenliefhebber had wel een Marniballoondress in de kast, of op z’n minst een ­grote, opvallende seventies Marniketting om de nek.

De collectie is gendervrij. Marni skipt tegenwoordig ook de aparte mannenshow en presenteert mannen en vrouwen samen. Beeld Marni x Uniqlo

Psychedelische twist

Risso – ‘hoezeer ik Consuelo ook respecteer, ik ben geen kloon van haar’ – gaf het bohemien merk een jongere, psychedelische twist. Hij is dol op felle kleuren, handbeschilderde details en wilde proporties. Die zien we ook terug in de speelse collectie die hij maakte in samenwerking met de Japanse kledingretailer Uniqlo (nu in de winkel en online). Het is een mix van klassiekers van beide merken die naar hartenlust te mixen zijn.

En ja, Consuelo’s ballonrokken – ‘erg representatief voor het Marnisilhouet’ – zijn ook vertegenwoordigd. Risso zegt onder de indruk te zijn van het slimme productieproces van de Japanners, en hun technische expertise wat betreft materialen. Hij vond het belangrijk ‘de hand’, oftewel het menselijke, in de collectie te brengen. De dessins – ruiten, strepen en bloemen, alles door elkaar graag – werden voor de productie handgeverfd, waardoor als het ware de veeg van de kwast zichtbaar is.

De collectie is gendervrij. “Dat is geen opzet, dit is gewoon wie ik ben. Ik heb mijn jeugd in totale vrijheid doorgebracht. Ik fladderde van vrouwelijk naar mannelijk zonder begrensd te worden. Ook voor de designstudio is het een natuurlijk proces. We skippen tegenwoordig ook de aparte mannenshow en presenteren mannen en vrouwen samen.”

Door de samenwerking – Uniqlo heeft wereldwijd 2300 winkels, Marni zo’n 370 luxeboetieks – bereikt Risso een veel groter publiek. “Fantastisch, zo kunnen we onze ontwerpen qua prijsklasse bereikbaarder maken, al spreken ze toch vooral mensen aan die al van de dromerige Marni­sfeer houden. Het zijn geen kleren voor iedereen, die wil ik ook helemaal niet maken, dat laat ik graag aan andere grote spelers over.”

Metaverse

Fashion’s Willy Wonka is hij al eens genoemd. Voor zijn voorjaar-zomershow 2022 besloot hij in een opwelling alle genodigden stuk voor stuk in unieke, handgeverfde Marnilooks te kleden. “We hadden in een week tijd 500 fittings, crazy.” Daarbij experimenteerde hij voor het eerst met het metaverse via Marni’s virtuele wereld Wearweare, waarin avatars van vrienden van het huis, modellen, muzes en performers iconische stuks uit de collectie dragen. “Geen aliens, maar echte mensen met wie we graag samenwerken. Ik heb namelijk moeite met de ontmenselijking in de digitale wereld. In de design­studio vechten we elke dag voor het belang van handwerk, traditie en menselijkheid. Ik ben ook niet weg van het idee om kleren te ontwerpen die niet bestaan. Het lijkt me wel interessant om het proces om te draaien: om échte kleren van skins (zeg Fortnitelooks) te maken.”

Risso werkte voor Blumarine, Alessandro Dell’­Acqua, en acht jaar voor Prada, volgde mode­opleidingen in Florence en New York, maar aan zijn jaren op Central Saint Martins in Londen heeft hij het meest gehad, zegt hij. Met name vanwege Louise Wilson, de legendarische professor fashion design, die hem onder meer drilde naar het meest irrelevante te kijken, om zo het meest relevante te vinden.

De prints zijn handgeverfd, waardoor de veeg van de kwast zichtbaar is. Beeld Marni X Uniqlo

Geboren op een zeilboot

Avontuurlijkheid zit in zijn dna. Hij is weliswaar afkomstig uit een aristocratische familie, maar zijn vader was de excentrieke zoon die zich aan het milieu trachtte te ontworstelen door zich tegen alle bourgeoisieregels te verzetten.

“Ik had een uitdagende jeugd en was daarom als kind vrij stil,” zegt Risso, gekleed in een geel, suède retropak. Ik ben geboren op 30 december, in de vrieskou, op een kleine zeilboot voor de kust van Sardinië, omdat mijn vader van de ene op de andere dag besloot dat hij op zee wilde leven en mijn moeder hem volgde. Ze heeft me zelf, zonder hulp, op de wereld gezet. Daarna was ik altijd omgeven door veel mensen. Ik heb twee broers en vier zussen, uit verschillende huwelijken van mijn ouders. Op een bepaald moment woonden we allemaal samen in één groot huis in Genua, opa, oma en de ex-vrouw van mijn ­vader er ook nog bij: een plek rijk aan persoonlijkheden, soms moeilijk te handelen. Ik zette graag de schaar in hun kleren, maakte van een broek rokken, dat werkte als een soort drugs. Op mijn zestiende ben ik ontsnapt naar Florence en nooit meer teruggegaan. Ik ben dol op mijn f­amilie hoor, maar ze waren erg luidruchtig en aanwezig, dat zijn ze nog steeds.”

Een alternatieve familie vond hij in het Marniteam. “Iedereen is er onderdeel van een grotere symfonie, het designproces is altijd een open dialoog.” Tijdens de pandemie werd duidelijk hoe hecht de Marnicommunity is. Hij kreeg gedichten en songteksten toegestuurd, net als foto’s van kleren die mensen zelf beschilderd hadden. A slice of bambi heet het persoonlijke Instagramaccount, waarmee hij communiceert met de Marnicommunity. “Beelden vertegenwoordigen een nieuw alfabet wat iedereen ­wereldwijd verstaat. Mijn aanpak is wel veranderd, ik ben voorzichtiger geworden, het is een platform dat niet vergevingsgezind is. Vrienden waren soms bezorgd om wat ik postte.”

Cello

Zijn Milanese appartement, dat hij deelt met zijn verloofde Lawrence Steele, een industrieveteraan die ook onderdeel is van het Marniteam, staat bomvol planten. “Ik ben geboren in de natuur en heb planten mijn hele leven ­gekoesterd.” Daar is recent een andere obsessie bijgekomen: cello. “Ik speel wekelijks úren, ­muziek is een compleet nieuwe taal die mijn geest op een andere manier openstelt. Ook als je niet gevoelig bent, it will all come out.”

Is er nog een product dat hij aan Marni zou willen toevoegen? “We maken alles al, zelfs meubels. Hondenkleding zou ik te gek vinden, maar telkens als ik George, mijn weimaraner, iets van kleding aantrek, kijkt hij me aan alsof hij extreem vernederd is.”

Een eerdere succesvolle, verrassende samenwerking dit jaar betrof een capsulecollectie met de 92-jarige Venezolaanse keramist Magdalena Suarez Frimkess. Een nieuwe samenwerking staat op de agenda, al mag hij nog niet verklappen met wie. “Daarbij gaat het niet om het plakken van een logo op een ander logo. Ik ben alleen geïnteresseerd als het een platform is waarin we van elkaar kunnen leren.”