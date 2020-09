Crazy, artiesten die live uit hun dak gaan voor een uitgestorven zaal

FunX Awards, kosteloos Beeld -

Lips zal niet snel een nummer van Bizzey opzetten. Hij is dan ook een paar jaar ouder dan de gemiddelde luisteraar van urban jongerenzender FunX. Toch was hij benieuwd naar de FunX Music Awards, al was het alleen maar om te zien hoe zo’n grote prijzenshow zou verlopen zonder publiek. Een beetje sneu was het wel: dit jaar zou de show verhuizen van Paradiso naar Afas Live om alles ‘bigger & better dan ooit’ te maken. Dat feest ging niet door, maar toch beloofde radio-dj en presentator du jour Fernando Halman een ‘crazy avond met next level dingen’.

Crazy werd het inderdaad, met artiesten die live uit hun dak gingen voor een uitgestorven zaal, hun prijs zelf van een sokkel pakten en met alleen wat studiovuurwerk op de achtergrond een leeg podium betraden voor een dankwoord. Het mocht de pret van de winnaars niet drukken, maar het geheel leek meer op een generale repetitie dan op een feestavond.

Voor de nodige afwisseling waren er flitsende clips, terugblikken naar vorig jaar en een filmpje waarin rapper Boef, grote winnaar van de avond, op een voetbalveldje naast zijn huis twee awards in handen gedrukt kreeg.

“Ja toch, keihard man!”

“Ga maar weer lekker verder voetballen.”

De vaart zat erin.

Het verrassendst was de uitreiking van een prijs die speciaal voor de gelegenheid in het leven was geroepen. Een zilveren vuist met de naam Power Award ging naar Akwasi, die we kort daarvoor nog hoorden rappen over Black Lives Matter. “We zeggen dit jaar massaal: het is genoeg,” zei de presentator. Samen met filmpjes van FunX-luisteraars die zich uitspraken tegen zinloos geweld en de heugelijke mededeling dat er eindelijk genoeg vrouwen waren om een eigen categorie te vormen, werd het toch nog een serieuze boel.

Reageren? hanlips@parool.nl