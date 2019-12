CPO Sciencepark verrassende winnaar Zuiderkerkprijs 2019

Het CPO Sciencepark heeft een ‘uitzonderlijke architectonische kwaliteit, dat van een verloren ruimte ineen ietwat vreugdeloos gebied voor de grootste verrassing zorgde’. Beeld Jaap Huisman

Het ‘bescheiden’ woningblok van Atelier van Wengerden heeft volgens de jury een ‘uitzonderlijke architectonische kwaliteit, dat van een verloren ruimte in een ietwat vreugdeloos gebied voor de grootste verrassing zorgde’.

De jury schrijft: ‘Dit project kan een voorbeeld vervullen in de verbeten strijd om de stad, om mooie, goede en duurzame woningen tot stand te brengen. Het toont aan dat het mogelijk is met zelfbeschikking en passie betaalbare woningen te bouwen. CPO Sciencepark is een prachtig opengewerkt blok dat op een kleine sokkel zich naar boven toe verbreed en ook nog een draai maakt.’

‘Vergeleken met de betrekkelijk anonieme universiteitsgebouwen in de buurt is CPO (dat staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) een verademing.’

Belangrijke onderscheiding

De Zuiderkerkprijs die voor de 22ste keer werd uitgereikt, is de belangrijkste onderscheiding voor het beste woningbouwproject van het afgelopen jaar en wordt toegekend aan de architect en de opdrachtgever. Pontsteiger en Rhapsody waren de twee andere genomineerden.

De prijs bestaat uit een sculptuur van de beeldend kunstenaar Eva Crebolder. Tijdens een feestelijke ceremonie in het Amsterdamdome – voorheen Aviodome – bij Sloterdijk reikte wethouder Laurens Ivens donderdag de prijs uit. De jury werd geleid door de nieuwe directeur van Architectuurcentrum Amsterdam, Indira van ’t Klooster.

Geurt Brinkgrevebokaal

Tegelijk werd ook de Geurt Brinkgrevebokaal uitgereikt, die elk jaar gaat naar het meest geslaagde herontwikkelings- en renovatieproject in de stad. Winnaar werd het nieuwe huis voor het Koninklijk Concertgebouworkest in de Gabriel Metsustraat. In haar rapport schrijft de jury dat het gaat om erfgoed dat op een voorbeeldige manier is getransformeerd.

Het architectenbureau TeamV verbouwde hiervoor het voormalige Instituut Collectie Nederland, waar tot 2008 schilderijen en kunstvoorwerpen werden onderzocht en gerestaureerd. Het oorspronkelijke ontwerp, ooit een school, is van Hendrik Berlage.

Het orkest heeft nu de beschikking over een volwaardig centrum met repetitieruimtes, vergaderzalen en een ruimte voor fysiotherapie. Er is zelfs een daktuin gemaakt voor de musici.

De andere genomineerden waren het Sweets-project waarbij brugwachtershuisjes tot hotelkamers zijn omgetoverd en The Garage, de voormalige Citroëngarage aan het Stadionplein.