Corrie van Gorp (1942-2020) had een feilloos kompas voor de snelste route naar de lach

Ze had aan een laag eettafeltje – van het type Japanse restaurant – genoeg. Als ze daar samen met André van Duin probeerde aan te schuiven, ontstond als vanzelf een choreografie van piekfijn gestuntel. Als Meneer en Mevrouw De Bok kronkelden ze door elkaar alsof de slapstick van seconde tot seconde was uitgeschreven. In werkelijkheid speelde Corrie van Gorp altijd in op de improvisaties van Van Duin.

Als Bep, de stille eega van Arie, speelden Van Gorp en Van Duin honderden scènes, onder meer als onderdeel van Van Duins Flip Fluitketel Show. Bep – haar ‘tassie’ altijd klemvast in de handen, fondsbrilletje op de neus en vissershoedje tot over de oren – was Van Duins aangever, eenzelfde rol als Frans van Dusschoten, die in 2005 stierf, steevast vervulde.

Toch werden de sketches van Van Gorp en Van Duin al snel echte duoscènes. Het beroemdst werd die waarin Arie – regenjas, alpinopetje - zijn Bep romantisch toezingt op een bankje in het park. Aan het einde van zijn aubade zijn de twee zo in vervoering geraakt dat ze te water gaan in de parkvijver.

Van Gorp, die zondag op 78-jarige leeftijd in haar slaap overleed, was een rascomédienne met een aan­geboren gevoel voor timing. Privé uit Rotterdamse nuchterheid opgetrokken, op het podium gezegend met een feilloos kompas voor de snelste route naar de lach. Als dochter van een variétéartiest wilde ze aanvankelijk balletdanseres worden. Van die opleiding had ze profijt aan de zijde van Van Duin, die haar als Bep onherroepelijk tegen de grond werkte. Bep kwam altijd goed terecht, met haar benen pontificaal de lucht in.

Het werk bij Van Duin volgde op een periode naast Wim Sonneveld. Twee voorstellingen deelde ze samen met Willem Nijholt de bühne met de cabaretier. Ook speelde ze een hoofdrol in de door Freek de Jonge en Bram Vermeulen geschreven musical Een kannibaal als jij en ik.

Daarna wilde Frans Halsema haar inlijven als podiumpartner, maar Joop van den Ende zag in haar de ideale aanvulling op het talent van zijn ontdekking Van Duin. Het werden haar gloriejaren, waarin ze ook successen boekte als vertolkster van carnavalsliederen. Zo slank zijn als je dochter bijvoorbeeld of Nooit wil ik mijn worsie kwijt, gezongen vanuit het perspectief van de brooddeeg­helft van een hotdog. En haar bekendste: Alie van de Wegenwacht.

Van Gorp kreeg gezondheidsproblemen, een zware burn-out zouden we het tegenwoordig noemen. Ze verhuisde naar Aruba (en weer terug) en bouwde haar werk langzaam af. In 2009 maakte ze een kortstondige comeback. Uiteraard naast Van Duin, die zijn Dikvoormekaarshow nieuw leven inblies. Zouden Bep en Arie de Bok elkaar nog aanvoelen? Een retorische vraag natuurlijk, vertelde Van Duin. “We hebben even gekeken of we het nog konden. Maar toen we onze jassen aantrokken, gingen we gewoon verder waar we waren gebleven.”